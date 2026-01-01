Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев отговори на криминалния психолог Росен Йорданов във връзка с твърдението му, че Ивайло Калушев е одобрявал списък с имена на хора, които да ръководят партията още преди създаването ѝ.

Мирчев коментира темата пред журналисти в парламента, след като по-рано тази сутрин Росен Йорданов, който е част от екипа, работил по експертизата по случая „Петрохан-Околчица“, разказа подробности по темата в ефира на БНТ.

„Партия „Да, България“ в основата си, освен от Христо Иванов, е създадена от протестна мрежа и други българи“, заяви Мирчев. Той посочи, че е чул казаното от Йорданов за свидетел, според когото името му е фигурирало в списък още преди създаването на партията.

По думите му става въпрос за инициативния комитет на „Да, България“, при сформирането на който селекцията на хората е била направена от Христо Иванов, Антоанета Цонева и самия Мирчев. „Тези трима души направиха селекцията кой да бъде поканен в инициативния комитет на „Да, България“. Те са на Google Sheets в личния ми лаптоп“, каза Мирчев.

Той обясни, че впоследствие на същия лаптоп са били подготвяни и листите на партията, след като заради проблеми с регистрацията се е наложило „Да, България“ да участва в коалиция с три партии.

„Всякакви разговори за това как някой бил изпратил имена, как някой ги виждал пък в някакъв в Мексико ги бил одобрявал, по същия начин някой може да е направил вуду кукла и да забива нещо в нея. Не носим отговорност за това обаче“, заяви Мирчев.

По-рано Росен Йорданов заяви пред БНТ, че според свидетел, с когото е разговарял, името на Ивайло Мирчев е фигурирало в списък още преди създаването на „Да, България“. „Има свидетел, който ми каза, че името на господин Мирчев е било там още преди да е създадена „Да, България“. Изглежда, че Калушев още тогава е одобрявал лица“, каза Йорданов.

По думите му става въпрос за периода, в който групата е била в Мексико. Там е имало списък с хора, които впоследствие е трябвало да изградят партията, като сред подчертаните имена е било и това на Ивайло Мирчев.

Йорданов допълни, че приятелят на Мирчев Асен Асенов е искал с „екстрасензорните си способности“ да оценява качествата на кандидатите. „Това са факти“, заяви криминалният психолог.

От своя страна Мирчев заяви още, че са правени много опити „Да, България“ да бъде „унищожена“. Като пример той посочи случая „Нексо“ и влизането на специализирани полицейски сили в офисите на компанията. „Резултатът беше, че България ще плаща милиарди обезщетение на „Нексо“, заяви Мирчев.

„Да, България“ предлага ДАНС да установява действителните собственици на стратегически обекти

На брифинга си в парламента съпредседателите на „Да, България“ коментираха и предстоящото разглеждане на годишния доклад на ДАНС в парламентарната комисия за контрол над службите.

Божидар Божанов обяви, че партията внася законопроект, с който се предвижда ДАНС да бъде задължена да установява действителните собственици на стратегически за националната сигурност обекти.

Според Божанов в момента сред собствениците на подобни обекти има лица, които той определя като фиктивни или подставени, включително граждани на Шри Ланка, Белиз и Кипър.

„Дълги години ДАНС нищо не прави по този въпрос“, заяви Божанов. По думите му предлаганите промени трябва да задължат агенцията да извършва проверките докрай и да установява действителните собственици на стратегическите обекти.

Ивайло Мирчев засегна и темата за българската енергетика. Според него в сектора има „невидима сила“, която се намесва в моменти, когато цените на електроенергията са по-високи. Той свърза това с усвояването на квоти и твърдения за злоупотреби.