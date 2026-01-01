Бившият главен прокурор, сега следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов, подава сигнал за политическа корупция и търговия с влияние до министър-председателя Румен Радев.

Това става в открито писмо с копие до Висшия съдебен съвет, ДАНС и министъра на вътрешните работи.

Сарафов изразява несъгласие с интервюта на министъра на правосъдието Николай Найденов, в които министърът заявява, че в кабинета на Сарафов се извършва прегрупиране на прокуратурата, предава БНР.

В откритото си писмо Сарафов подчертава, че именно Николай Найденов провежда прегрупиране, като провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет със срещи с тях както в своя кабинет, така и в офис на частна фирма в кв. "Лозенец" в София.

Молбата на Сарафов към премиера Радев е откритото писмо да бъде прието като сигнал за политическа корупция и търговия с влияние.

Той изразява готовност да бъде изслушан за всички обстоятелства пред компетентните органи и институции.

Ето текста на цялото писмо:

О Т В О Р Е Н О П И С М О

от Борислав Сарафов - следовател в Националната следствена служба



​УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

​УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ НА ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ,

​УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ,

​УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ДАНС,



​В няколко последователни свои интервюта министърът на правосъдието г-н Николай Найденов публично изразява позиция, че в моя следователски кабинет се извършва някакво прегрупиране на прокуратурата. В публичните си изяви си той критикува това, като внушението в твърденията му е, че подобно нещо е срамно и укоримо. Всъщност истината е диаметрално противоположна, като в конкретния случай с пълна сила е приложима поговорката „Крадецът вика: „Дръжте крадеца!“

Именно г-н Николай Найденов през последните седмици провежда своеобразен кастинг на кандидатите за професионалната квота на Висшия съдебен съвет, като организира срещи с тях както в своя кабинет, така и в частния офис на фирма „Ратола“, находящ се в кв.“Лозенец“ в гр.София. По моя информация целта на тези срещи е да бъде преценена бъдещата лична лоялност на кандидатите към него. Известно ми е, че редица кандидати за ВСС от професионалната квота на прокурорите са се срещали с него в това своеобразно „целуване на ръка“, като от своя страна министър Найденов е обещавал политическа подкрепа и протекции от страна на управляващото мнозинство. По мое мнение тези срещи са организирани с няколко паралелни цели – на първо място, за да бъде установена лична комуникация с кандидатите; на второ място - за да бъде преценена готовността им за лична лоялност към министъра; и на трето – за да бъдат получени уверения за подкрепа на кандидатурата на г-н Найденов за бъдещ главен прокурор, който следва да бъде избран от новия Висш съдебен съвет.

По изложените ми данни логистиката по този своеобразен кастинг се организира от г-н Найденов съвместно с няколко колеги от прокуратурата, които му съдействат при преценяването на готовността за лоялност на кандидатите за членове на ВСС, включително с оглед представянето на г-н Найденов пред професионалната общност и последващото му избиране за главен прокурор след структурирането на съвета.

За съжаление, с тези обстоятелства съм запознат не само аз и не само колегите, които са участвали в тези срещи, но и значителна част от професионалната общност.

​Ако на г-н Николай Найденов, в качеството му на представител на изпълнителната власт, е делегирано да се среща и да преценява кандидатите за ВСС от парламентарната квота, то не съществува нито морално, нито законово основание той да провежда аналогични срещи с кандидатите за съвета от професионалната квота с цел тяхното одобрение или поемане на ангажименти от тяхна страна. Подобно поведение поставя сериозни въпроси относно спазването на принципа за разделение на властите, който министър Найденов би трябвало ясно да съзнава и да съблюдава.

​Нещо повече, по изложените ми данни г-н Найденов се среща и с кандидати, номинирани за заместници на административни ръководители, които също следва да преминат през неговия кабинет за своеобразно одобрение, преди кандидатурите им да бъдат гласувани от ВСС. Какви ангажименти се поемат от двете страни по време на тези срещи, не се наемам да предполагам, но дълбоко се съмнявам, че са в интерес на независимата съдебна власт.

​Уважаеми господин министър председател, Вие сам заявихте, че всякакви форми на политическа корупция и търговия с влияние са недопустими и призовахте да бъдете сигнализиран когато са налице подобни индикации. Доколко действията на министър Николай Найденов съответстват на посочените от Вас принципи е въпрос, чиято преценка е от Вашата компетентност.

​Готов съм да изложа всички относими обстоятелства и наличните ми данни пред компетентните органи и институции, както и да съдействам за тяхното изясняване.



​​​​​​С УВАЖЕНИЕ:

​/Борислав Сарафов/