Откриха наркопарник с канабисова реколта при акция на криминалистите в Драгоманско, съобщиха от полицията.

Специализираната полицейска операция е проведена на 28 август от служители на РУ-Сливница. Към 9.30 часа те извършили претърсване на частен имот в с. Ново бърдо, обитаван от криминално проявен мъж.

На място криминалистите установили в близост до къщата парник, превърнат в оборудвана домашна оранжерия за отглеждане на марихуана. Иззети са около 2.7 кг суха тревиста маса, 15 спринцовки с кафява течност с общ обем 230 мл, две UV лампи, както и 13 засадени канабисови растения, с височина между 1 и 2.5 метра.

Обитателят на адреса е задържан за срок до 24 часа. След бързо приключване на действията по разследването 45-годишният столичанин е привлечен като обвиняем и с прокурорско постановление му е наложена 72-часова мярка за задържане.