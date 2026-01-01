В неделната вечер NOVA постави началото на есенния си сезон с най-мащабното риалити предаване в телевизионния ефир – „Игри на волята“. В първия епизод на осмия сезон на екстремния формат водещите Ивет Лалова-Колио и Павел Николов посрещнаха новите участници, които се впуснаха в приключението на живота си, разпределени в четири племена: Канари, Вулкани, Урагани и Обречени. Още в първата вечер зрителите имаха възможност да проследят оспорваната битка за територия, която предложи висок адреналин и напрежение до последната секунда.

NOVA

Според официалните пийпълметрични данни, почти 40% от телевизионните зрители в активна възраст (18-59 години) са избрали програмата на NOVA, което е и най-високият резултат за старт на предаването в последните три години. Втората телевизия в класацията е с над два пъти по-малка аудитория по същото време.

NOVA

Тази седмица предстоят нови зрелищни битки в „Игри на волята“, а в неделя (6 септември) – LactoFlor - Битка на звездите ще предложи за първи път директен сблъсък между най-впечатляващите участници в историята на формата. Дванадесет мъже и дванадесет жени са готови да влязат в безкомпромисен сблъсък на сила, воля и стратегия. Те ще се състезават по двойки (мъж и жена), а на финала най-добрият тандем ще завоюва и награда от 20 000 евро.

От 20 септември в 20:00 ч. се завръща и хитовото музикално шоу „Пееш или лъжеш“ с четвърти сезон. Първият епизод е на живо и ще подкрепи каузите на УНИЦЕФ България.







