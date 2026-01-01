Продълажава борбата с пожара в Рила планина над Кирилова поляна.

Това каза говорителят на полицията в Кюстендил Катя Табачка.

Две спасителни акции в планините за часове – хеликоптер отново се включи

До мястото на пожара отново ще има екипи на Рилската света обител, Природен парк „Рилски манастир“, противопожарни екипи от дирекциите на пожарната в Кюстендил и Рила.

"Мястото първоначално ще бъде проучено с дрон на пожарната, след което ще бъдат предприети и последващи действия, в зависимост от ситуацията", каза Табачка.

Пожарът е в недостъпен район, но няма опасност да обхване горски фонд. Той възникна вчера, на около 1 км от Кирилова поляна.