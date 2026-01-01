Медицински хеликоптер транспортира към София 56-годишен мъж със счупена подбедрица, пострадал в района на Попово езеро в Пирин. Това съобщиха от отряда в Банско на Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Сигналът за пострадалия турист е подаден в дежурния център на ПСС около 13:30 часа. Планинските спасители са поискали помощ по въздух.

Медицинският хеликоптер вече е взел пострадалия мъж и го транспортира към София, където той ще бъде настанен в болница за лечение, обясниха от ПСС и добавиха, че акцията на планинските спасители все още не е приключила, като екипите все още се прибират.

Междувременно в ПСС е постъпил сигнал и за изгубени туристи в района на Карааланишки езера в Рила. Те са подали сигнал на телефон 112, откъдето са били свързани с планинските спасители. В момента туристите получават указания как да се приберат.

По-рано днес медицински хеликоптер беше изпратен към пострадал планински спасител. Той е получил фрактура на крака при преход в Пирин в района на връх Газей.