Лекар от Банско е пострадал по време на преход в Пирин в района на връх Газей. Осем планински спасители от отряда в Банско участват в спасителната акция, съобщава БНР. Те са успели да стигнат до пострадалия - д-р Благой Терзиев, който е и техен колега, с десетки години опит в планинското медицинско спасяване.

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По първоначална информация той е с фрактура на тазобедрената става. Заради трудния алпийски терен е потърсена и помощ от въздуха.

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Медицинският хеликоптер, който пристигна преди около час, прави опити да доближи мястото на инцидента, за да вземе пострадалия медик.