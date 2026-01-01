Най-малко седем души бяха ранени снощи при жесток битов конфликт в Хесиш Олдендорф, югозападно от Хановер, в северната част на Германия, предаде ДПА.
Според очевидци жертвите са получили прободни и огнестрелни рани, а няколко души са били прегазени от автомобили, съобщи полицията.
Schüsse und Stiche in Niedersachsen: Sieben Verletzte, teilweise schwer https://t.co/uVMbpR4kdw pic.twitter.com/maSA7u56Tc— FOCUS online (@focusonline) August 30, 2026
Нападателите избягали от мястото на случая, но по-късно през деня полицаите успели да задържат двама заподозрени. Полицията смята, че заподозрените имат връзка с жертвите. Обстоятелствата все още се разследват.
Zwei Gruppen gehen aufeinander los— Gilbert Rosenhainer (@GRosenhainer) August 30, 2026
Hessisch Oldendorf (Niedersachsen) – Großeinsatz der Polizei am Sonntagnachmittag in Niedersachsen: Nach einer Auseinandersetzung von zwei Gruppen sind laut Polizei sieben Menschen zum Teil schwer verletzt worden. Anschließend kamen zahlreiche… pic.twitter.com/YVwqcvrWZe
На място вече са разположени голям брой полицаи, а около болницата в Хамелн също има засилено полицейско присъствие. Ранените са били транспортирани до болници в района.