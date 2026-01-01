Окръжният съд в Бургас ще проведе две поредни заседания по делото срещу Никола Бургазлиев, подсъдим за причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице.

Заседанията са насрочени за 31 август и 1 септември, като и двете ще започнат в 10:00 часа в зала №3 на Окръжния съд в Бургас.

Делото е свързано с тежката катастрофа с АТВ, станала в Слънчев бряг, при която пострадаха петима души. Сред тях е 35-годишната Христина, която получи тежки травми и впоследствие почина.

При инцидента тежко пострада и нейният 4-годишен син Мартин. Детето получи сериозни увреждания, които са довели до трайни последици.

Случаят предизвика широк обществен отзвук заради тежестта на инцидента и последиците за пострадалите и техните близки.

Разследването на катастрофата беше поето от Националната следствена служба, вместо да бъде извършено от следователи от Бургас.

В рамките на предстоящите две заседания съдът ще продължи разглеждането на делото и изясняването на обстоятелствата около инцидента. Предстои да бъдат обсъждани доказателствата по случая и да бъдат изяснени фактите, свързани с настъпването на катастрофата и последствията от нея.

Делото продължава при засилен обществен интерес, а окончателната преценка за вината и отговорността на подсъдимия е в правомощията на съда.