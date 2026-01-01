Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС) създаде мобилно приложение, което обединява цялата туристическа информация, включително карти, маршрути, навигация, информация за събития и културни и природни обекти. Паралелно с това приложението предоставя възможност на потребителите да получават определени отстъпки и привилегии в местата за настаняване на БТС и в партньорската мрежа на организацията. Това заяви председателят на БТС Венцислав Венев по време на Националния туристически събор по случай 131-вата годишнина от началото на организирания туризъм в България, който се проведе днес на Черни връх, най-високата точка на планината Витоша.

По думите на Венев БТС е решил да създаде мобилното приложение „България 100“ (Bulgaria 100) като част от задачите, които изпълнява, сред които са грижата за планинската инфраструктура, маршрутите, маркировките и местата за настаняване, като хижи, заслони и туристически спални.

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„Това приложение обединява в себе си информацията за всички тези туристически потоци. В него може да намерите обекти за настаняване, интересни събития и интересни обекти, които може да посетите, като исторически, природни и културни такива. В това приложение има цял отдел, който е отделен за карта и навигация. Навигацията може да ви отведе до точка, която пожелаете, и ако някъде бедствате, да ви изведе на някое познато за вас място, да ви върне у дома или на изходния пункт, от който сте тръгнали“, каза Венев.

Приложението предоставя информация за метеорологичната прогноза и интересните забележителности в района, в който се намират туристите.

По думите му всички събития, които се случват в България, биват отразявани в приложението, като потребителите могат да задават определен радиус спрямо местоположението си, така че да получават информация за предстоящи интересни събития в съответния регион. Събитията могат да бъдат подредени и в хронологичен ред.

Приложението е безплатно за изтегляне и ползване. Паралелно с това желаещите потребители могат да се възползват и от две нива на платен абонамент – „син туристически паспорт“ и „зелен туристически паспорт“, които дават възможност за различни привилегии и отстъпки както в обектите, стопанисвани от БТС, така и в партньорската мрежа на организацията.