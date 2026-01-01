Закуската може да бъде едно от най-вкусните хранения за деня, но вариантите за напитки често са ограничени до шейкове или кафе, съобщи сп. „Реал Симпъл“. Въпреки това регистрираните диетолози предлагат алтернативи, които подпомагат хидратацията, са с ниско съдържание на добавена захар и не съдържат скрити калории. Скритите калории в подсладените кафета и соковете могат да причинят рязък скок на кръвната захар, последван от спад, който води до умора и глад.

Когато напитката замества цялото хранене, тя трябва да съдържа протеини, фибри, въглехидрати и здравословни мазнини, за да предотврати този ефект. Пропускането на закуската е свързано с редица здравословни проблеми, затова напитките могат да бъдат спасение за хората без апетит сутрин. Ето шест здравословни варианта, които диетолозите препоръчват:

Кефир

Популярността на кефира расте през последните години благодарение на впечатляващите му ползи за здравето. Той е ферментирала млечна напитка, богата на пробиотици, протеини и калций. Сутрин е особено полезен, тъй като протеинът помага за поддържане на ситостта и стабилна енергия, а пробиотиците подпомагат чревното здраве, което е свързано с по-добро настроение. Тъй като голяма част от имунната система е свързана с червата, здравият чревен микробиом може да поддържа и имунната функция. Процесът на ферментация разгражда част от лактозата, което прави кефира по-лесен за усвояване от хора с чувствителност към млечни продукти. Той се комбинира чудесно с плодове, овесени ядки, яйца и пълнозърнест тост.

Лате с мача

Това модерно зелено чаено лате е изключително полезно, когато не е прекалено подсладено. Мачата е зелен чай на прах, който осигурява по-мек и по-продължителен прилив на енергия от кафето. Това се дължи на аминокиселината L-теанин, която смекчава нервността и спадовете в енергията. Комбинирането ѝ с мляко или млечна алтернатива добавя протеини, което го прави по-балансиран начин за започване на деня в сравнение с приемането на чист кофеин.

Ултрафилтрирано мляко

Ултрафилтрираното краве мляко концентрира хранителните ползи на обикновеното мляко, което го прави разумен избор сутрин. Една чаша осигурява 13 грама протеин – около пет грама повече от обичайната чаша обикновено краве мляко – и съдържа около половината въглехидрати. То е и отличен източник на калций и витамин D. Допълнителният протеин поддържа усещането за ситост през цялата сутрин и предоставя на тялото постоянен запас от аминокиселини за поддържане на мускулите и имунната функция. Може да се консумира самостоятелно или да се добавя към зърнени закуски, овесена каша, шейкове, кафе или чай.

Неподсладен чай

Независимо дали е зелен, черен, оолонг или бял, неподсладеният чай е отлична сутрешна напитка. Той осигурява не само прилив на кофеин, но и полезни антиоксиданти. Когато се консумира умерено и без добавяне на сиропи, захар или сметана, неподсладеният чай помага за поддържане на бодростта. Антиоксидантите в него, като катехините и флавоноидите, помагат за намаляване на възпалението в организма, което може да понижи риска от хронични заболявания и да подпомогне имунната функция.

Чиа фреска

За нещо по-различно диетолозите препоръчват чиа фреска – напитка от семена от чиа, накиснати във вода с малко цитрусов сок. Семената набъбват и създават леко сгъстена напитка, богата на фибри и омега-3 мастни киселини. Те помагат за забавяне на храносмилането и поддържат усещането за ситост за по-дълго време. Фибрите и омега-3 киселините подпомагат здравето на червата, имунната система, сърцето и мозъка. Чиа фреска може да бъде вкусна и по-питателна алтернатива на портокаловия сок сутрин.

Йогурт за пиене

Йогуртът за пиене е еднакво удобен и вкусен както за деца, така и за възрастни и е подходящ за закуска. Въпреки че е подобен на кефира, двете напитки се различават. Йогуртът за пиене има по-течна консистенция от стандартния йогурт, за да може да се пие с лекота. Той е чудесен избор, защото осигурява протеини, калций и живи пробиотици за поддържане на чревното здраве. Предлага се в удобни бутилки за взимане по пътя, което го прави идеален за хора, които нямат време да приготвят храна. |БГНЕС