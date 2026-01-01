Първите междинни данни от гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври трябва да бъдат публикувани на интернет страницата на Централната избирателна комисия (ЦИК) не по-късно от 23:00 часа в изборния ден. След това информацията ще се обновява и визуализира на всеки кръгъл час. Това предвиждат изискванията за компютърната обработка на данните от гласуването, приети с решение на ЦИК.

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Решението предвижда предоставянето на данните за протоколите на Районните избирателни комисии (РИК) да се извърши не по-късно от три часа след приемането на протоколите от РИК и потвърждаването на последния секционен протокол, но не по-късно от 48 часа от приключването на гласуването. Предоставянето на сканирани копия от протоколите на Секционните избирателни комисии (СИК) на РИК да се извърши не по-късно от пет часа след получаване и потвърждаване на последния секционен протокол, но не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването, гласи решението.

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Към всяка РИК се организира изчислителен пункт (ИП) за компютърна обработка на изборните резултати в изборния район. Не по-късно от 30 дни преди изборния ден се определят отговорници на ИП към РИК, които притежават добри организационни качества и отлична компютърна подготовка, е решено от Комисията.

ЦИК определя „Информационно обслужване“ АД като изпълнител, който ще отговаря за техническата и програмната реализация, и за поддръжката на системите за компютърна обработка на резултатите. Изпълнителят трябва да гарантира надеждност на системата и достоверност на обработката за отчитане на резултатите от изборите.

До пет часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК „Информационно обслужване“ предоставя на Комисията разпечатка с всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК, сочи решението. Изчисляването на окончателните резултати се извършва не по-късно от пет часа, след като ЦИК предостави на изпълнителя взетите решения по всички различия в данните.