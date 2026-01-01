Започна Националното събрание на ГЕРБ. В началото на заседанието беше съобщено за постъпили заявления за освобождаване от състава на Изпълнителната комисия на партията. Беше посочено, че на 28 август 2026 г. заявление е подал Владимир Темелков, а на 29 август – Делян Добрев.

След гласуване на форума беше дадена думата за изказване на Делян Добрев, а той призова ГЕРБ да издигнат своя кандидат за президент, защото по думите му Андрей Гюров няма необходимата биография и качества за този отговорен пост.

„На президентските избори ГЕРБ трябва да си имат кандидат, защото ако Андрей Гюров е обединяващият десен кандидат, аз се обзалагам, че никой няма да гласува за него. Той не е нашият тип, той е един манекен и инфлуенсър. Нашите членове и симпатизанти са работещи хора. Никой един от тях не се е бръснал в кабинета, докато се записва в Тик Ток. Нашите хора се бръснат вкъщи и отиват на работа“, подчерта Добрев.

ГЕРБ провежда Национално събрание

„Прогнозата ми е 200-250 хиляди гласа за Гюров. Нашата кандидатура ще стигне до балотаж. Всеки един от присъстващите на този форум и седящ на първия ред има по-добра биография от Гюров, а половината от вас са направили повече от него и не са се бръснали в кабинета“, допълни Добрев.

Той назова и своите фаворите за предстоящите президентски избори, които трябва да се проведат в края на октомври. „Фаворитите ми са Митко Николов, Томислав Дончев и Росен Желязко. Един от тези тримата трябва да поеме отговорност и ще направи по-добър резултат от Гюров“, каза Добрев и добави, че Евровизия не е извинение да не се явиш като кандидат за президент.

Добрев иронизира и действията на съпредседателя на „Да България“ Ивайло Мирчев. „Сега виждам, че Иво Мирчев по три пъти на ден се отрича от нас. Кой е той? Те са една партийка, която не може сама да влезе в парламента. Тези да ни дават оценка и да казват дали ни искат, или не е смешно“, добави той.

„Аз не напускам, не си тръгвам, не отивам някъде другаде. Аз оставам“, заяви Добрев и обясни, че съгласно българското законодателство ако си в управляващия орган на една партия, не можеш да се занимаваш с бизнес. По думите му, обаче, това го нарушават в другите партии.

Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков са новите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Те бяха избрани още в самото начало от делегатите на Националното събрание на партията на мястото на освободените Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков.