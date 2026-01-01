Започна Националното събрание на ГЕРБ. По време на форума се регистрираха 427 делегати.

Радостин Танев, Димитър Вучев и Стоян Петков са новите членове на Изпълнителната комисия на ГЕРБ. Те бяха избрани още в самото начало от делегатите на Националното събрание на партията на мястото на освободените Делян Добрев, Живко Тодоров и Владимир Темелков.

В началото на новия политически сезон делегатите на форума ще чуят и ключови послания от председателя на ГЕРБ Бойко Борисов по повод приоритетите на партията и предизвикателствата пред страната и света в сложната геополитическа обстановка.

На форума се очаква да бъдат обсъдени още и позицията на партията по предстоящите президентски избори.

Очквайте подробности!

БГНЕС