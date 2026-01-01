Депутатите гласуваха и приеха оставката на Делян Добрев.

На 22 юни депутатът от ГЕРБ-СДС подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание.

Още през уикенда депутатът обяви, че се оттегля от първата линия на политиката след близо две десетилетия обществена дейност. „Аз наистина съм в политиката от 20 години. В 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник-министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия“, заяви Добрев.

Той подчерта, че е дошъл моментът по-младото поколение да поеме водеща роля. По думите му този процес е естествен за всяка политическа организация. „В ГЕРБ от първия кабинет „Борисов“ останахме само аз и Владислав Горанов. По един или друг начин всички останали се оттеглиха и дадоха път на следващите“, посочи депутатът и допълни: „Помните Лиляна Павлова, помните Иво Московски. Страхотни министри и големи професионалисти. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже Трайчо и Дянков бяха млади. Сега сме на по 50 и според мен тридесетгодишните се справяха тогава по-добре, отколкото други. Защото имахме хъс, имахме енергия, имахме огромно желание да направим нещо, да постигнем нещо“, заяви той.

Делян Добрев беше категоричен, че няма да прекъсва връзката си с партията. „Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, преценил съм сам за себе си, да дам път“, каза той и благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата през годините.

„Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше“, заяви Добрев.