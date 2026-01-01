Делян Добрев подаде заявление за прекратяване на правомощията му като народен представител в 52-рото Народно събрание.

Документът беше входиран в деловодството на парламента днес.

Очаква се темата да бъде разгледана и гласувана от народните представители в пленарна зала през тази седмица.

Делян Добрев от ГЕРБ–СДС се оттегля от първата линия на политиката

Още през уикенда депутатът обяви, че се оттегля от първата линия на политиката след близо две десетилетия обществена дейност. „Аз наистина съм в политиката от 20 години. В 2007 година станах общински съветник и в ГЕРБ ми беше дадена възможност от общински съветник да стана народен представител, да стана заместник-министър, министър, дълги години председател на енергийна комисия, на бюджетна комисия“, заяви Добрев.

Той подчерта, че е дошъл моментът по-младото поколение да поеме водеща роля. По думите му този процес е естествен за всяка политическа организация. „В ГЕРБ от първия кабинет „Борисов“ останахме само аз и Владислав Горанов. По един или друг начин всички останали се оттеглиха и дадоха път на следващите“, посочи депутатът и допълни: „Помните Лиляна Павлова, помните Иво Московски. Страхотни министри и големи професионалисти. Тогава всички бяхме на около 30 години. Даже Трайчо и Дянков бяха млади. Сега сме на по 50 и според мен тридесетгодишните се справяха тогава по-добре, отколкото други. Защото имахме хъс, имахме енергия, имахме огромно желание да направим нещо, да постигнем нещо“, заяви той.

Делян Добрев беше категоричен, че няма да прекъсва връзката си с партията. „Аз ще продължа да помагам, да участвам в партийния живот, но е време, преценил съм сам за себе си, да дам път“, каза той и благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за подкрепата през годините.

„Благодаря на Борисов, че през всичките тези 20 години ми е давал възможност, подкрепял ме, търпял ме, дори като бях вътрешна опозиция, пак ме търпеше“, заяви Добрев.