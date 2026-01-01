Най-високите температури през септември у нас ще бъдат между 31 и 36 градуса, а най-ниските - между 5 и 10 градуса. По-високи ще са температурите по Черноморието, а по високите полета на Западна България, в отделни дни през втората половина на месеца, ще са по-ниски. Това съобщи Марияна Попова - синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ), представяйки прогнозата за времето през септември.

Температурите през месеца ще са над нормата, а валежите ще са под нормите

През септември в страната се очаква средните месечни температури да бъдат над нормата, която за по-голямата част от страната е между 17 и 20 градуса, а за планините - между 3 и 10 градуса.

НИМХ

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 литра на квадратен метър, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 литра на квадратен метър.

През първото десетдневие на септември времето у нас ще е слънчево

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В следобедните часове ще има и купеста облачност, без съществени валежи, но не са напълно изключени изолирани краткотрайни превалявания.

Повишена вероятност за преминаване на атмосферни смущения, с временно усилване на вятъра и с развитие на по-мощна купесто-дъждовна облачност и с краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици, има към 3-4 септември, към 7-8 и към 12-13 септември. Те ще са последвани и от краткотрайно захлаждане, но средно за периода температурите ще са по-високи от обичайните.

През второто и третото десетдневие времето ще е сухо, а температурите ще са над климатичните норми

До края на второто и през третото десетдневие изгледите са за сухо и спокойно време през повечето дни, с ниска облачност сутрин и с много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми.

През второто и третото десетдневие времето ще е сухо, а температурите ще са над климатичните норми

На 23 септември в 03 часа и 05 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен, информира синоптикът от НИМХ Марияна Попова.