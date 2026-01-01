Исландците отхвърлиха подновяването на преговорите за присъединяване към Европейския съюз, сочат окончателните резултати от вчерашния референдум, предадоха световните агенции.

Франс прес определя резултата като сериозен удар за Брюксел, който гледаше благосклонно на кандидатурата на богатата островна държава в северната част на Атлантическия океан.

На въпроса "Трябва ли Исландия да възобнови преговорите за присъединяване към Европейския съюз?" 52,8% от исландците са отговорили с “не“, а 47,2% - с “да“, показват официалните резултати, публикувани от обществената телевизия (RUV) след преброяването на всички бюлетини.

Въпреки малката разлика — около 118 000 души са гласували против възобновяването на преговорите с ЕС, а около 105 000 са го подкрепили — резултатът е удар за проевропейското правителство, ръководено от социалдемократите, отбелязва ДПА.

Асошиейтед прес посочва, че столицата Рейкявик е единственият район в страната, подкрепил на референдума подновяването на преговорите.

След ключов референдум: Исландците отхвърлят преговорите за присъединяване към ЕС?

4Правителството се ангажира да проведе референдум за възобновяване на преговорите за присъединяване, след като дойде на власт след изборите през 2024 г., а допитването беше обявено през март.

Министър-председателка Криструн Фростадотир заяви, че нейното социалдемократическо правителството ще се съобрази с решението на избирателите.

Фростадотир водеше активна кампания за гласуване в подкрепа на възобновяване на преговорите с ЕС. Дори докато преброяването на бюлетините все още продължаваше, тя изрази надежда, че референдумът няма да раздели страната, посочва ДПА.

“Знам, че някои приемат нещата много емоционално, но сега имах възможност да разговарям с голяма група хора от различни краища на страната и виждам, че те са доста склонни да приемат и други възможни резултати“, каза тя пред исландската обществена телевизия.

Огласените резултати вероятно ще замразят всякакви дискусии за членство на Исландия най-малко до 2028 г. и са разочарование за ЕС, който изглеждаше готов на компромиси, за да приеме Исландия в своите редици, отбелязва АФП.

През 2009 г., след тежката финансова криза, която разтърси икономиката й, страната с население от близо 400 000 души кандидатства за членство в ЕС, но през 2013 г., след идването на власт на евроскептично правителство, преговорите бяха замразени.

Северна държава членка на НАТО, Исландия е изправена пред нарастващ натиск да укрепи връзките си с континентална Европа, отбелязва ДПА.

На кантар: резултатите от референдума за ЕС в Исландия остават оспорвани

Съмненията относно ангажимента на САЩ към сигурността на Европа и Исландия в частност, нарастващото геополитическо съперничество в Арктика и заплахите на Вашингтон да поеме контрола над Гренландия — арктически остров западно от Исландия — допринесоха за тази промяна.

Аргументът, свързан със сигурността, обаче очевидно не е успял да убеди достатъчно гласоподаватели, посочва ДПА.

Противниците на членството в ЕС твърдят, че присъединяването към блока би подкопало суверенитета на Исландия, като особено тревожен въпрос са риболовните зони. Риболовът е основен стълб на исландската икономика и много противници на евроинтеграцията се опасяват, че страната ще трябва да отстъпи контрола върху своите морски води.

Противниците на възобновяването на преговорите с ЕС заявиха също, че членството в НАТО и двустранното споразумение за отбрана, сключено със САЩ през 1951 г., са достатъчни, за да гарантират сигурността на страната. Недоверието към американския президент Доналд Тръмп също не изглежда да е било решаващ фактор, посочва ДПА.

Понастоящем Исландия е тясно свързана с ЕС чрез членството си в Европейското икономическо пространство и Шенгенското пространство за свободно движение. Очаква се тези отношения да останат непроменени.

Исландия остава близък партньор на Европейския съюз (ЕС), каза говорител на Европейската комисия, цитиран от Ройтерс.

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Той коментира днес резултатите от произведения вчера в островната държава в северната част на Атлантическия океан референдум, на който нейните граждани се обявиха против възобновяването на преговорите за присъединяване на страната към ЕС.

Европейската комисия уважава избора на исландския народ, добави говорителят.

Министър-председателката на Исландия Криструн Фростадотир каза междувременно, че страната ѝ ще продължи да укрепва своите отношения с Европейското икономическо пространство.

Референдумът бе иницииран именно от социалдемократката Фростадотир, която подкрепя европейската интеграция.