Пожар е възникнал в района на Рилската света обител, на около 1 км от Кирилова поляна, съобщиха от Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП) на фейсбук страницата си. По първоначална информация се предполага, че огънят е вследствие на мълния по време на бурята през изминалата нощ.

На място са служители на Природен парк „Рилски манастир“, Рилската света обител и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Теренът е труднодостъпен, което затруднява действията по овладяване на пожара.

За първи път в България пожарът се гаси от дрон

Товарен дрон DJI FlyCart 100, оборудван с 80-литрова система за вода, се е включил в гасенето на пожара над Рилския манастир.

Технологията е предоставена от доброволческата организация FireBrigade1, партньор на Югозападното държавно предприятие (ЮЗДП). До момента дронът е пуснал над един тон вода върху огнищата.

Гасенето се извършва при изключително сложни условия – стръмен и труднодостъпен терен с денивелация около 300 метра. Използването на дрона позволява достигането на места, до които хората и тежката техника трудно могат да стигнат.

От организацията определят използването на технологията като важна стъпка в развитието на пожарогасенето и реакцията при бедствия, особено при инциденти в труднодостъпни природни територии.

От FireBrigade1 изразяват признателност към пожарникарите и доброволците, които участват в гасенето на пожара на терен.

От държавното предприятие призоваха всички граждани и туристи към повишено внимание и отговорно поведение в горските територии. Да не палят огън в гората и в близост до горски територии, а при забелязан дим или пожар незабавно да подават сигнал на телефон 112.

Мълния предизвика голям пожар в Национален парк „Пирин“ (СНИМКИ)

Въпреки валежите през вчерашния ден на места, рискът от възникване на пожари остава висок, предупредиха от ЮЗДП.

Сигналът за инцидента е подаден в 11:15 часа, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Кюстендил. Според информацията на полицията мълния е ударила сухо дърво в скалиста местност в района на Кирилова поляна. От огъня са засегнати две дървета, от вида мура.

Пожарът е в недостъпна местност с наклон от около 65 градуса. Гасенето се извършва с дрон на доброволец, който носи около 80 литра вода, обясниха от полицията.

Няма опасност за горския фонд, допълниха от ОД на МВР.