Пловдив се готви за есен, изпълнена с изкуство, музика и театър. Пълната програма на 22-рото издание на Есенния салон на изкуствата 2026 вече е достъпна в дигитален формат, а културният форум започва на 1 септември.

В продължение на три месеца - септември, октомври и ноември - градът ще събере на едно място фестивали, изложби, концерти, театрални и танцови спектакли, литературни събития и инициативи, посветени на културното наследство, съобщиха от Общината.

Официалното откриване ще бъде на 1 септември от 21:00 часа на Античния театър с премиерата на моноспектакъла на Деян Донков „Последното бягство на Дон Жуан“ по текст на Недялко Славов. Постановката съчетава драматизъм, хумор и 3D мапинг.

Сред акцентите в програмата са 30-ото издание на „Сцена на кръстопът“, TheatAir, „Завеса под звездите“, Opera Open, Пловдив Джаз Фест, GuitArt X, Капана Фест и „Синелибри“.

Любителите на визуалните изкуства ще могат да посетят Националните есенни изложби, Седмицата на съвременното изкуство, юбилейни експозиции на НХГ „Цанко Лавренов“ и НХА, XIII Международен фото салон и Фотографски срещи 2026.

Музикалната програма също обещава силни преживявания - сред имената са Tarja Turunen и Septicflesh, а в календара присъстват още сценични и танцови проекти.

Празничните дни също ще бъдат част от културната програма - сред тях са честванията на 141 години от Съединението на България на 6 септември и Деня на Независимостта на 22 септември.

Дигиталната брошура позволява на посетителите да разглеждат събитията по дати, локации и жанрове, както и да филтрират инициативите със свободен вход.

Пълната програма на Есенния салон на изкуствата 2026 може да бъде разгледана на на culture.plovdiv.bg и plovdiv.bg.