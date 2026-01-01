/ БТА

Утре ще стане ясно кога Андрей Гюров ще обяви решението си за президентските избори. Това казаха от екипа му, съобщава NOVA.

Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж - на 1 ноември.

Кои са ясните кандидати в надпреварата за държавен глава?

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

Обнародваха в „Държавен вестник“ решението за насрочване на президентски избори

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент.

Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

Инициативен комитет “Народна сила” издигна кандидатурите на доц. Георги Димов за президент и ген. Димитър Шивиков за вицепрезидент за предстоящите президентски избори през октомври.

Съгласно правилата на Централната избирателна комисия заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 17 часа на 22 септември.

NOVA
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