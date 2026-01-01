Утре ще стане ясно кога Андрей Гюров ще обяви решението си за президентските избори. Това казаха от екипа му, съобщава NOVA.

Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а евентуалният балотаж - на 1 ноември.

Кои са ясните кандидати в надпреварата за държавен глава?

Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара, като каза, че кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

Обнародваха в „Държавен вестник“ решението за насрочване на президентски избори

По решение на Управителния съвет на БЗНС бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент.

Ясна е и още една от кандидатурите за президент - тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен в комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от "Ахат".

Инициативен комитет “Народна сила” издигна кандидатурите на доц. Георги Димов за президент и ген. Димитър Шивиков за вицепрезидент за предстоящите президентски избори през октомври.

Съгласно правилата на Централната избирателна комисия заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 17 часа на 22 септември.