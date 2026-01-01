Броят на жертвите от катастрофалните наводнения в граничния район между Непал и Китай достигна 903, а 4247 души все още са в неизвестност. Това съобщиха в понеделник непалските служби за реагиране при бедствия.

Националният орган за намаляване и управление на риска от бедствия съобщи, че спасителните екипи са успели да помогнат на 10 451 души.

Спасителна операция в тунел

Спасителни екипи започнаха късно в неделя да се спускат с въжета в тунел на водноелектрическа централа в Непал в рамките на спешна операция за издирване на работници, които може да са останали блокирани вътре в продължение на няколко дни.

В силно укрепената външна част на тунела на водноелектрическия проект „Горна Тришули-3А“ е бил пробит отвор с ширина около 60 сантиметра. Чрез него спасителите се опитват да достигнат до работниците и да установят къде точно се намират в дългия няколко километра тунел.

„Те се спуснаха през отвора с помощта на въжета и извикаха към заклещените вътре, но не получиха отговор“, съобщи кабинетът на премиера в неделя.

Кадри от операцията показват как спасители се спускат в тъмния тунел с предпазни колани и каски.

Подготовката за изпращането на екипи, оборудвани с кислород, медицински консумативи, комуникационна техника и камери, е в заключителен етап, съобщи Министерството на енергетиката, водните ресурси и напояването.

Спасителите се надяват да достигнат до предполагаемото работно пространство на около 180 метра навътре от входа на тунела. Там те ще оценят условията, ще се опитат да установят местоположението на блокираните работници и ще преценят безопасността на района.

По-рано в тунела е бил подаван въздух, а спасителите са изпращали и храна.

Около 90 служители участват в операцията на място, включително военнослужещи от непалската армия, полицаи и служители на въоръжените полицейски сили. В издирването участват и кучета-търсачи и специализирани спасителни екипи.

Над 900 работници са в неизвестност

Издирването на хора, блокирани в тунелите на водноелектрически централи, се превърна в „най-висок приоритет“ за непалските власти.

Според официални данни повече от 900 работници във водноелектрически централи все още са в неизвестност след катастрофалните наводнения, които опустошиха граничния район между Непал и Китай миналата седмица.

Смята се, че до 100 работници може да са блокирани във водноелектрическия проект „Тришули 3А“ – едно от 27-те съоръжения в района, които са били повредени или разрушени.

Чуждестранни спасителни екипи също участват в разчистването и претърсването на водноелектрически централи по поречието на река Тришули.

Индийски екип извършва наблюдение с хеликоптер в районите Чилиме и Лангтанг, докато китайски спасители вече са претърсили тунела на проекта „Горна Тришули-1“.

Непалските власти се срещнаха в неделя със семействата на изчезналите работници и ги увериха, че правителството „не оставя нищо необърнато, за да спаси живота на своите граждани“.

Тежки поражения и нови рискове

Най-малко 788 души са загинали в Непал, според местната полиция, докато китайските власти съобщават за най-малко 16 жертви на своя територия.

В Непал близо 200 неидентифицирани тела са били погребани, докато властите се опитват да се справят с големия брой жертви.

Жителите започват да се завръщат в разрушените си села и да издирват свои близки. Десетки деца са били събрани отново със семействата или настойниците си след мащабните спасителни операции.

Сред оцелелите е и 6-годишно момиче, спасено в петък, след като е останало под развалините около 60 часа. По-късно то се е събрало с родителите си.

Няколко работници също са успели да се измъкнат от наводнени хидротунели.

Китай предупреждава за нови свлачища

Спасителните операции в района на Гиронг, в Тибет, са допълнително усложнени от опасността от нови свлачища и наводнения.

Китайските власти са идентифицирали осем „високорискови геоложки точки“, които ще бъдат подложени на засилено наблюдение.

Министерството на природните ресурси на Китай призова за въздушни проучвания с дронове и наземни патрули, които да оценяват рисковете и да осигурят ранно предупреждение за евентуални срутвания и свлачища.

Според министерството кратерът от ледниковия колапс, предизвикал бедствието, представлява най-голямата опасност за бариерното езеро, образувано след свлачището.

От кратера продължава да изтича вода, което създава риск за районите надолу по течението. В същото време властите съобщават, че езерото до голяма степен вече се е оттекло.

Метеорологичните власти в Китай прогнозират леки валежи в понеделник и превалявания във вторник, което може допълнително да усложни спасителните и възстановителните дейности.