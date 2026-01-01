Спасители извадиха днес оцелели, покрити с тъмнокафява кал, а вертолети евакуираха блокирани хора на безопасно място, на фона на усилията на Непал и Китай да се справят с катастрофалните внезапни наводнения, които отнеха по официални данни живота на близо 600 души, предаде Асошиейтед прес.

Почти 2500 човека все още се водят безследно изчезнали.

Спасителните екипи бяха поставени в състояние на повишена готовност за нови наводнения заради ново езеро, образувало се високо в Хималаите след първоначалните наводнения в сряда. Експерти предупредиха, че образувалото се след срутването на ледник езеро, което предизвика първоначалните наводнения, започва да прелива.

Ново бедствие заплашва Китай и Непал: Езеро излезе от коритото си (СНИМКИ)

Непалската армия беше мобилизирана, за да помогне за спасяването на повече от 100 души, за които се смята, че са блокирани в тунел на водноелектрическа централа, разположена в най-тежко засегнатия район на страната. Както и на други места в зоната на бедствието, работата на спасителите беше затруднена от дебелите слоеве кал, които покриват мястото.

Наводненията са отнели живота на 579 души в Непал, съобщи агенцията за управление на бедствията в страната. По-късно непалската полиция определи броя на загиналите на 553. Няма много информация за оцелелите от китайската страна, където броят на загиналите се увеличи до петима днес, а държавните медии излъчиха кадри от евакуациите на села и съобщиха за усилията на лидерите да координират спасителните операции.

БТА/АП

БТА/АП

До момента в Непал са спасени над 3700 души. Междувременно броят на безследно изчезналите в страната почти се удвои и достигна 1924 души, след като към списъка бяха добавени още местни жители. По-рано китайските държавни медии съобщиха, че от китайската страна са в неизвестност 558 души. Стотици от изчезналите са чужденци, които са били в района, за да работят, за туризъм или за да отидат на поклонение до свещен връх.

Непалската полиция днес издаде ново предупреждение, след като получи информация, че язовир от тибетската страна е пропукал. На служителите по сигурността и на спасителите и хуманитарните работници беше наредено да останат в състояние на повишена готовност и при необходимост незабавно да се преместят на безопасно място.

БТА/АП

БТА/АП