Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети област Русе на 31 август, понеделник, в рамките на инициативата на МРРБ „Регионите говорят“.

В 11:30 часа Шишков ще направи инспекция на строителството на автомагистрала „Русе – Велико Търново“ в района на Русе. В проверката ще се включат зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Павлета Пеловска, членът на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Венцислав Ангелов, областният управител на Русе проф. Любомир Владимиров, народни представители, кметове на общини от областта и други представители на институциите.

Инспекцията ще започне от предварително определена локация, откъдето за представителите на медиите е организиран специализиран транспорт до следващия обект.

По-късно, от 14:30 часа, в Областната администрация в Русе ще се проведе среща в рамките на инициативата „Регионите говорят“. В нея ще участват представители на МРРБ, АПИ, местната власт и регионалните структури на министерството.

По време на срещата ще бъдат обсъдени актуални въпроси, свързани с регионалното развитие и инфраструктурата в област Русе.

В 16:00 часа е предвиден брифинг за медиите, на който министър Шишков и участниците в срещата ще представят информация за обсъдените теми и предприетите действия.