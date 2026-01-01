Малък креслив орел, който вероятно е бил държан в плен, е спасен във Варна. Птицата не се страхувала от хората, приемала храна от ръка и не летяла добре.

В края на миналата седмица е бил забелязан в центъра на Варна в бедстващо състояние.

След сигнали от граждани доброволци на Българското дружество за защита на птиците са наблюдавали птицата и са организирали акция по спасяването ѝ.

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"Намесата ни е навременна. Птицата е отслабнала, но е в добро общо състояние. При нея обаче се наблюдава неестествено поведение – не лети добре, не се страхува от хората и приема храна от ръка. Сезалът около крака ясно личи, че е поставен от човек. Всичко това категорично показва, че птицата е била държана в плен, вероятно след като е била взета от природата", пишат от Българското дружество за защита на птиците.

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И припомнят, че отглеждането в плен на защитени диви животни, взети от природата, е незаконно.

Малкият креслив орел е прелетен хищник, който гнезди в България и в края на лятото мигрира на юг. Преди миграцията младите птици трябва да са усвоили умения за летене, ловуване и самостоятелно оцеляване.

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След приключване на рехабилитацията предстои орелът да бъде подготвен за връщане в природата. БДЗП благодари на гражданите, подали сигнали за птицата, както и на доброволците, които са я наблюдавали и са реагирали своевременно.