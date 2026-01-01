През следващите няколко години нощувка в Амстердам ще струва значително повече. Коалиционното правителство постепенно ще повиши туристическия данък от 12,5 процента до 20 процента през 2031 г., съобщи телевизия Ен О Ес.

Градът иска по-малко туристи. От години бива надвишаван желаният от общината максимум от 20 милиона нощувки. Властите в Амстердам настояват също туристите да „дават по-справедлив принос към разходите, които градът понася“.

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Туристическият данък се добавя към ДДС върху нощувките в хотели, който тази година в цяла Нидерландия се повиши от 9 на 21 процента. С това общият данък върху нощувките в хотели в Амстердам се увеличава от 21,5 процента миналата година на 41 процента през 2031 г., което означава почти удвояване на размера.

Хотелиерите обаче са недоволни от мерките. Браншовата организация „Конинграйке Хорека Недерланд“ (КХН, Koninklijke Horeca Nederland) поиска наскоро от правителството да въведе национален таван за туристическия данък. Според организацията комбинацията от по-висок ДДС и туристически данък заплашва да направи Нидерландия все по-малко конкурентоспособна като туристическа дестинация на международно ниво.

Според сравнение на „Конинграйке Хорека Недерланд“ Амстердам вече е с най-високата туристическа такса в Европа – 12,5 процента. А скоро, с 20 процента, тя ще бъде една от най-високите в света. „Амстердам определено е сред градовете с по-високи ставки“, признава говорителят на общината.

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В момента Лос Анджелис в САЩ е въвел дори по-висок туристически данък – 14 процента. Онлайн проучване на Ен О Ес показва, че само в Бутан скоро ще влезе в действие по-висок туристически данък. Там чуждестранните посетители не плащат процентна ставка, а 100 долара (87 евро) на човек на нощувка като „такса за устойчиво развитие“.

В момента общините сами определят туристическия данък. Повечето изискват фиксирана сума на човек на нощувка, често няколко евро. Други изискват процент. А около двадесет общини нямат туристически данък.

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Туристическият данък представлява сравнително малка част от всички данъци и такси на нидерландските общини: 654 милиона (4,3 процента) от общо 15,3 милиарда евро, заложени в общинските бюджети за тази година, се припомня в телевизионния репортаж. Данъкът върху недвижимите имоти (6,3 милиарда), таксата за отпадъци (2,8 милиарда), таксата за канализация (2,2 милиарда) и таксите за паркиране (1,6 милиарда) носят много по-големи приходи.

Голяма част от общата сума на туристическия данък отива в Амстердам - 275 милиона евро или над 42 процента. С голяма разлика в класацията следва Хага - със 17,9 милиона евро, а след нея Ротердам - със 17 милиона евро.

Повишаването на туристическия данък е особено болезнено за хотелите във Весп, който до 2022 г. беше самостоятелна община без туристически данък. Днес Весп е част от Амстердам и затова там се плаща един от най-високите туристически данъци в света.