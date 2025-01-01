Все повече островни общини в Гърция настояват за компенсаторни такси заради увеличените потоци от туристи. Регионалният съюз на общините от Южно Егейско море единодушно реши да поиска законодателство, което да позволи на общинските власти да налагат такси. Решението е взето това лято, съобщава гръцкото издание „Катимерини”. Съюзът е възложил на юридически съветник да изготви необходимата правна документация. Очаква се това да приключи скоро и искането да бъде предадено на правителството.

За своето решение Регионалният съюз на общините от Южно Егейско море, в който членуват 19 острова от Цикладите и 15 от Додеканезите, се позовава на последиците от масовия дневен туризъм. Общини като Сими и Санторини ежедневно приемат хиляди посетители, които не остават да нощуват и не плащат обичайния данък, събиран от хотелите и местата за настаняване. Това е накарало много от популярните дестинации до потърсят ресурси, за да могат да управляват тези потоци.

Дневните посетители, въпреки че не плащат никакъв данък, натоварват инфраструктурата, като водоснабдяване, електроснабдяване, канализация и мрежите за управление на отпадъците, а това води до сериозно увеличение на разходите за местните власти.

Искането, първоначално отправено от кмета на остров Сими, а сега и от целия съюз, се приема положително и от дестинациите в Йонийските острови, като островите Пакси и Итака.