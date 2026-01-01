Спор между кмета на Атина Харис Дукас и министъра на туризма Олга Кефалояни се разрази по повод управлението на нарастващия туристически поток в гръцката столица, след като изказвания на кмета в международни медии предизвикаха остра реакция от страна на представителите на правителството, съобщиха гръцки медии.

Повод за напрежението стана интервю на Дукас за британското издание „Гардиън“, в което той предупреди за сериозните последици от свръхтуризма. „Атина не може да функционира като огромен хотел“, заяви той, като посочи, че рязкото покачване на наемите изтласква жителите на града от центъра му, а инфраструктурата се намира под сериозен натиск, предава кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров.

По думите му през 2025 г. Атина е приела над 8 милиона посетители, което създава значителни затруднения за града. Кметът подчерта, че неконтролираното развитие на туризма води до промяна в облика на исторически квартали като „Плака“. Дукас настоя за въвеждане на ограничения, включително „замразяване на нови туристически дейности“ в пренаситени райони и ограничаване на строителството на нови хотели.

Изказванията му предизвикаха реакция от страна на министъра на туризма Олга Кефалояни.

„Интервюта в чуждестранни медии с подвеждащи послания за Атина не защитават града, а подкопават неговия имидж и вредят на туризма“, посочи тя, цитирана от електронното издание на в. „Катимерини“.

По думите ѝ столицата няма нужда от „изкуствено създадени образи на криза“, а от „сериозна работа и отговорни политики“. Олга Кефалояни подчерта, че правителството вече е предприело мерки за управление на туристическия натиск и определи сравненията с други градове като Барселона като „опростени и погрешни“. Според нея Атина се е утвърдила като водеща международна дестинация и трябва да бъде защитавана с отговорност и уважение към жителите и бизнеса.

В изявление, публикувано на сайта на община Атина, Харис Дукас отново защити позицията си, като заяви, че „Атина няма нужда от разкрасяване от страна на закъснели защитници“. Той предупреди, че „неконтролираното развитие на туризма заплашва емблематичните ѝ квартали“ и добави, че „който не го вижда, просто заравя главата си в пясъка“.

Кметът призова министъра да разгледа предложенията на общината и да подкрепи искането приходите от т.нар. такса за устойчивост да бъдат предоставяни на местната власт за изграждане на необходимата инфраструктура. „Не може туристите да плащат такси в хотелите, а правителството да ги задържа и да не предоставя на общината нито едно евро“, посочи той.

Дукас също така призова за диалог с правителството за изработване на цялостен план за устойчиво развитие на туризма в Атина, като подчерта необходимостта от баланс между икономическите ползи и качеството на живот на жителите.