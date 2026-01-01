Първото обращение на новият крал на Норвегия Хокон Осми към неговите сънародници след възкачването му трона
Първото обращение на новият крал на Норвегия Хокон Осми към неговите сънародници след възкачването му трона / БТА

Новият крал на Норвегия Хокон Осми се обърна за първи път към своите сънародниците след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд Пети, починал вчера на 89-годишна възраст, предаде Франс прес.

Най-напред той благодари за подкрепата, която семейството е получило след кончината на баща му.

"Ние сме в траур, но същевременно фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше много въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Благодаря ви от сърце", каза 53-годишният крал в емоционална реч, излъчена по националната телевизия.

След това той се обърна лично към покойния си баща, като му благодари за добротата, топлотата и сигурността, която е дал на близките си.

"Ти беше главата на семейството, който заедно с майка ми ни обгръщаше с грижа и ни сплотяваше с непринуден авторитет, който може би самият ти не осъзнаваше напълно. Преди всичко ти беше човек, който винаги оставаше верен на своите ценности и поетите ангажименти. Подкрепяше ни и се грижеше за всички нас. Изпитвам гордост, когато мисля за всичко, през което премина, и за всичко, което отстояваше", се казваше още в речта му, публикувана предварително на сайта на норвежката телевизия Ен Ер Ко (NRK).

Десислава Иванова, БТА
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