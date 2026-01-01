Новият крал на Норвегия Хокон Осми се обърна за първи път към своите сънародниците след възкачването си на престола и почете паметта на баща си Харалд Пети, починал вчера на 89-годишна възраст, предаде Франс прес.

Най-напред той благодари за подкрепата, която семейството е получило след кончината на баща му.

"Ние сме в траур, но същевременно фактът, че толкова много хора скърбят заедно с нас, ни носи утеха и сила. Беше много въздействащо и трогателно да видим как площадът пред кралския дворец се изпълва с хора, цветя, послания и светлини. Благодаря ви от сърце", каза 53-годишният крал в емоционална реч, излъчена по националната телевизия.

След това той се обърна лично към покойния си баща, като му благодари за добротата, топлотата и сигурността, която е дал на близките си.

"Ти беше главата на семейството, който заедно с майка ми ни обгръщаше с грижа и ни сплотяваше с непринуден авторитет, който може би самият ти не осъзнаваше напълно. Преди всичко ти беше човек, който винаги оставаше верен на своите ценности и поетите ангажименти. Подкрепяше ни и се грижеше за всички нас. Изпитвам гордост, когато мисля за всичко, през което премина, и за всичко, което отстояваше", се казваше още в речта му, публикувана предварително на сайта на норвежката телевизия Ен Ер Ко (NRK).