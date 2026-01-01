Един човек загина, а шестима бяха спасени, след като буря и силно вълнение станаха причина днес три лодки да се ударят в подводни скали край Кипър и да потънат, съобщиха местни медии, цитирани от Ройтерс.

Мъж е бил изваден в безсъзнание от водата от спасителен хеликоптер край нос Греко, на югоизточното крайбрежие на острова. По-късно обаче той е бил обявен за мъртъв. Двама от оцелелите са пострадали и са били настанени за лечение в болница, съобщи кипърският информационен портал "Сигмалайв".

Проливен дъжд и силни ветрове връхлетяха днес Кипър, като наводниха улици, предизвикаха свлачища и повалиха дървета. Щети бяха причинени в няколко части на средиземноморския остров.