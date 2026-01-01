Върховният административен съд сложи край на делото за дискриминация, което бившият външен министър Соломон Паси водеше срещу лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

През март Комисията за защита от дискриминация установи, че чрез публикации във Facebook и YouTube Костадинов и партията му са осъществили дискриминация под формите на тормоз и подбуждане към дискриминация спрямо Паси по етнически признак.

Според КЗД публикациите са провокирали „вълна от нагнетена реч срещу евреите“ и дискусии с „откровени антисемитски нагласи“. Комисията приема, че те са въздействали върху съзнанието „по начин, форсиращ нагласа, която има потенциал да бъде приведена в действие“.

КЗД посочва още, че Костадинов и „Възраждане“ създават враждебна среда, нагнетяваща омраза към Соломон Паси и разрастваща се до неприязън към лицата с еврейска етническа принадлежност. В позициите си пред комисията Костадинов и партията му омаловажават значението на словото на омразата.

Спорът пред съда



Решението на КЗД, с което не са наложени глоби, е обжалвано както от Костадинов, така и от Паси. Бившият външен министър оспорва частта, в която не всички точки от жалбата му са признати за доказани.

Сред тях са публикации в Telegram група с наименование „Възраждане“, за която не е установено кой я администрира. От ГДБОП посочват пред съда, че Telegram отказва да предоставя данни за потребителите си и сътрудничи на правоохранителните органи само в крайни случаи, когато става дума за тероризъм.

В крайна сметка две съдебни инстанции потвърждават решението на КЗД.

Данни за наказателни производства

Комисията посочва, че няма правомощия да разследва деяния с висока обществена опасност, тъй като това е от компетентността на прокуратурата.

Проповядването и подбуждането към дискриминация, насилие или омраза, основани на раса, цвят на кожата, произход, народност, етническа принадлежност или сексуална ориентация, са престъпления по Наказателния кодекс.

По данни от последния годишен доклад на прокуратурата през 2025 г. наблюдаваните досъдебни производства за престъпления с дискриминационен елемент, включително от омраза, са 81. През 2024 г. са били 65, а през 2023 г. – 38.

Коментарите под публикациите

Коментарите под публикациите на Костадинов и „Възраждане“, цитирани в решението на КЗД, съдържат крайни антиеврейски стереотипи, призиви към насилие, копнеж по политиките на Хитлер и омаловажаване на Холокоста.

„Недопустимо е депутат, лидер на мнение, историк и юрист, какъвто номинално е Костадинов, да провокира и катализира подобни злокобни процеси в социалните мрежи, при това съзнателно“, коментира адвокат Диана Драгиева от Българския хелзинкски комитет, с чиято помощ Паси води делото.

По думите ѝ, въпреки че това поведение рецидивира, КЗД борави с ограниченията на свободата на словото „изключително плахо и деликатно“, като дори не налага глоби.