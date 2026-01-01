„Редовните ваксинации са изключително важни за защитата на обществото, а отказът от имунизация на децата е безотговорен". Това заяви педиатърът и неонатолог проф. Боряна Слънчева пред NOVA. Повод за гостуването ѝ беше 50-годишнината от създаването на Клиниката по неонатология в „Майчин дом“.

По думите ѝ антиваксърските настроения не се основават на обективни данни. „Аз съм категоричен привърженик на ваксините. Добре е родителите да са информирани“, подчерта проф. Слънчева.

Тя обърна внимание на опасностите, свързани с пропускането на задължителните имунизации. Морбили, паротит и рубеола са трите заболявания, срещу които се извършва комбинирана ваксинация. В последните години морбили отново излезе на преден план, но според проф. Слънчева при нисък имунизационен обхват и паротитът може да се превърне в сериозен проблем. При момчетата заболяването може да доведе до усложнения, включително засягане на тестисите и последващи проблеми с фертилитета. Особено сериозни могат да бъдат последствията при рубеола. Ако момиче не е имунизирано и се зарази по време на бременност, инфекцията може да засегне плода. В тежки случаи може да се стигне до загуба на бременността, а при оцеляване на плода са възможни сериозни увреждания, включително нарушения в интелектуалното развитие.

Проф. Слънчева категорично отхвърли и страховете, че ваксините причиняват аутизъм. По думите ѝ е необходимо да има повече информационни кампании, чрез които родителите да получават достоверна информация за рисковете от заболяванията и ползите от имунизациите. Тя разказа и за случаи, при които неваксинирани по-големи деца са представлявали опасност за бебета в семейството. Сред тях е имало случаи на коклюш.

Проф. Слънчева разказа и за работата си с недоносени и тежко болни новородени. По думите ѝ всяко дете е предизвикателство, но именно моментите, в които лекарите виждат, че едно бебе получава шанс да живее, дават смисъл на усилията на целия екип. „Те са наистина беззащитни, но толкова жизнени“, сподели тя.

В „Майчин дом“ функционира и кенгуру сектор за бебета, които вече са стабилни. Там родителите могат да прекарват време с децата си, като те остават под мониторно наблюдение и под контрола на медицински специалисти.

Според проф. Слънчева близкият контакт между родителите и бебетата е изключително важен. Новородените разпознават гласа на майката и бащата, затова родителите трябва да ги галят и да им говорят.

Много майки в началото са силно притеснени от грижите за недоносеното си дете, но след изписването от болницата постепенно придобиват увереност, допълни неонатологът.

Една от големите мечти на проф. Слънчева е създаването на национален електронен регистър на недоносените бебета. Идеята е в него да бъдат регистрирани децата и заболяванията им, а проследяването да продължава поне до 2-3-годишна възраст, включително по отношение на развитието им. Според нея подобни регистри са важни, за да може медицинските специалисти да следят децата и след периода на неонатологична грижа, включително до предучилищна възраст.

„За съжаление, към момента не виждам такава опция на хоризонта“, каза проф. Слънчева и отбеляза, че екипът продължава да следи голяма част от децата, но не всички, което прави създаването на единна система за проследяване още по-необходимо.

Проф. Слънчева подчерта и добрата материална база на клиниката. По думите ѝ благодарение на инициативата „Българската Коледа“ е придобита нова медицинска апаратура, която веднага е влязла в употреба.

Екипът на „Събуди се“ направи специален подарък на проф. Слънчева по повод 50-годишнината на Клиниката по неонатология, като покани в студиото Христина и нейната дъщеря Симона. Историята на момичето е особено емоционална за проф. Слънчева. Симона се е родила едва 900 грама, а днес е на 8 години и половина и вече има 10 медала по художествена гимнастика.

Проф. Слънчева е човекът, който първи поема малкото бебе след раждането му и се грижи за него в продължение на три месеца в неонатологията.

Майката Христина разказа за изключително тежката си бременност. Тя имала тумор на плацентата и първоначално била проследявана в друга частна болница, където я уверявали, че състоянието няма да повлияе на бебето. Впоследствие Христина потърсила помощ в „Майчин дом“. Проф. Слънчева я убедила да влезе в операционна, а ситуацията станала още по-сериозна, когато жената навлязла в седмия месец и започнала да губи зрението си. Симона се родила с тегло едва 900 грама и прекарала три месеца в неонатологията под грижите на екипа, воден от проф. Слънчева.

Днес момичето е здраво, активно и успешно се занимава с художествена гимнастика. Срещата с вече порасналата Симона предизвика силни емоции у проф. Слънчева, за която историята на детето е пример за смисъла на работата на неонатолозите.