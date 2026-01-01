Тази година Арените на „Игри на волята“ ще посрещнат истински воини. Шампиони, рекордьори, авантюристи – още първият сблъсък ще реши съдбата на голяма част от тях. А този сезон ще има рекорден брой битки – 101. Ивомира Пехливанова е при водещите, които все още са на морето, за да разберем още вълнуващи подробности.

„Битките още продължават. Докато Павел не каже: „Край! Битката приключи!“, нищо не е приключило“, споделя Ивет Лалова.

„И ние все още не знаем кой ще бъде победителят. А най-хубавото от всичко е, че ще имаме възможност, утре вечер в 20.00 ч. заедно целият екип да се събере и да гледаме първия епизод, преди самото предаване да е завършило. Което никога досега не се е случвало“, разкрива Павел.

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Разбрахме, че има много силни жени тази година. Ивет, има ли много женска сила в този сезон?

Има много женска сила. Ще видим жени, които никога не сме виждали досега. Много е вълнуващо и нямаме търпение да разберем какво ще се случи накрая.

Вече сме наясно с някои от участниците, но какво всъщност прави един каст успешен?

Различните характери, това как всеки от тях реагира, когато го поставиш в екстремни условия, каквито са глада, трудностите, студа, работата в екип с непознати хора, с които не искаш да работиш или да делиш залък. Това са нещата, които наистина показват истинския характер на човека. И това е най-интересното за гледане.

Павел, виждал си много смели мъже и жени. Изненадаха ли те участниците тази година?

Това е най-добрият сезон, на който аз лично съм ставал свидетел. Дори, ако мога да ги разделя на два етапа – преди Дуранкулак и след него, то след Дуранкулак виждаме едно надграждане сезон след сезон.

„Благодарна съм на Павката за топлото посрещане. За това, че ми предаде всичко, което е научил. Благодаря на целия екип, защото се почувствах у дома си. Невероятно е, защото телевизията има свой собствен език. Невероятно е да станеш свидетел на това как нещо, по което си работил цял живот, в абсолютно различна сфера – функционира по същия начин – с дисциплина, постоянство, реакция в екстремни моменти“, споделя Ивет Лалова.

Всички те познаваме с прекрасната ти усмивка, с твоето благородство. Как успя да влезеш в ролята на Желязната Лейди по време на Съветите на племената?

Желязната Лейди също може да се усмихва. Не смятам, че една усмивка те прави по-малко желязна или строга. Винаги съм балансирала така и в живота. Докато се усмихвам, съм правила нещата, които искам да постигна.

Павел, можеш ли да разкриеш някакви подробности. Какво ще видим? Супер битки или супер отношения зад кадър?

Сезонът ни изненадва на няколко нива. На първо място, аз го нарекох „сезона на обратите“. Няма битка, чиито изход да можеш да предположиш преди края ѝ. Толкова обрати не е имало никога досега. Трябва да споменем и LactoFlor – Битка на звездите, в която най-добрите изобщо стъпвали на Арената, се изправят един срещу друг. Точно техните битки действаха като учебници, като мотиватори за участниците, които са в редовния осми сезон. Това цялостно вдигна нивото на сезона. Защото, когато имаш някой, чиято увереност на вече стъпил на Арената, се демонстрира пред очите ти, това е много по-вдъхновяващо и те научава на много неща.

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Имахте ли моменти, в които самите вие да искате да излезете на Арената и да им покажете на участниците „как се прави“?

„Имаше един момент, в който аз не се стърпях и излязох на Арената. Ще го оставим за изненада на зрителите. Ще дойде и този епизод. Знаете с какво съм най-известна. Имаше изпитание, свързано със спринтово бягане, но нека остане изненада, за да бъде интересно“, разказва Ивет Лалова.

70 снимачни дни без почивка, нали така? Тоест самите вие трябва да поддържате много добра форма. Тренирахте ли тук на място?

„Независимо дали си професионален спортист, във всяка кариера, която си поел, трябва си в добра физическа форма. В колкото по-добра физическа форма се намираш, толкова по-лесно минава твоето ежедневие. Вярвам, че и двама водещи на най-голямото риалити в България, трябва да бъдат във форма. С Павката сме на едно мнение за здравословното хранене, за спортуването и с гордост мога да кажа, че тренирахме доста. За мен е важно, защото когато тренирам, се чувствам жива. Чувствам се и по-близо до участниците. Защото, когато те виждат в теб едно хубаво тяло, резонираме“, категорична е Ивет Лалова.

„Халките са сред любимите ми препятствия, вчера ги минах два пъти. Но всеки от екипа е под някаква форма на режим за тези седемдесет и няколко снимачни дни. И няма как да бъде по друг начин. Участниците са във военен режим. Водещите са в спортен, екипът е в телевизионен. Това е телевизионен маратон във всеки смисъл на думата“, споделя Павел Николов.

Доброто настроение обаче е вървяло ръка за ръка с дисциплината по време на снимките?

Ивет е много забавен човек и ние не спираме да се шегуваме през цялото време. Да се работи с нея е истинска привилегия и удоволствие.

„Игри на волята“ 8 започва утре в 20.00 ч. по NOVA.

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