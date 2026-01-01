От 29 август до 2 септември ще се проведе 73-та Международна колоездачна обиколка на България. По време на състезанието поетапно ще се ограничава движението в отделни участъци от първокласната, второкласната и третокласната пътна мрежа на територията на областите Бургас, Ямбол, Сливен, Стара Загора, Пловдив и Ловеч. За повишаване на безопасността е необходимо шофьорите да бъдат внимателни и да спазват пътната сигнализация.

Временната организация на движение в участъците, по които ще преминат колоездачите, ще се въвежда непосредствено преди провеждането на състезанието. Колоната ще се води от два пилотни автомобила. В отсечките с ограничение на трафика ще бъде осигурен достъп на превозните средства със специален режим на движение като линейки, пожарни и др.

За планиране на пътуванията на шофьорите предоставяме маршрута на колоездачната обиколка, която преминава по участъци от републиканската пътна мрежа.

На 29-ти август е първият етап от състезанието - Приморско – Бургас (125,2 км), който започва в 14:30 ч. в Приморско. След това преминава по път II-99 Приморско – Черноморец, път I-9 пътен възел „Юг“ - път III-7909 кв. „Горно Езерово“ - Братово - път III-5391 Трояново - път III-539 Караново – Айтос - път I-6 Айтос - Бургас. Финалът е около 17:45 пред Община Бургас.

На 30-ти август е вторият етап от състезанието - Бургас - Сливен (105,5 км). Той започва в 14:30 ч. в Бургас, преминава по Подбалканския път I-6 Бургас - Карнобат - Сливен. Финалът е около 17:15 пред Община Сливен.

На 31-ви август е третият етап от състезанието - Сливен - Павел баня (106,2 км). Започва в 14:30 ч. в Сливен, преминава по Подбалканския път I-6 Сливен – Казанлък – Долно Сахране - път II-56 - Павел баня. Финалът е около 17:15 пред Община Павел баня.

На 1-и септември е четвъртият етап от състезанието - Павел баня - Троян (104,7 км). Започва в 14:30 ч. в Павел баня. След това продължава по път II-56 Павел баня - път I-6 Габарево - Калофер - Карлово - Сопот - Кърнаре - по път II-35 през прохода „Беклемето“ - Троян. Финалът е около 17 ч. пред Община Троян.

На 2-и септември е петият етап от състезанието в Троян (111,2 км). Започва в 14:30 ч. в града, преминава изцяло по затворен градски и околовръстен контур на град Троян /7 обиколки/. Финалът е около 17:20 ч. пред Община Троян.

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да се движат с повишено внимание, със съобразена скорост и с необходимата дистанция, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на пътуващите и състезателите.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ – www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.