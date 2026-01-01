Пожар е избухнал в крайбрежно заведение в Бургас около 5:00 ч тази сутрин. Чули са се гърмежи на газови бутилки.

По първоначални данни огънят е тръгнал от неизправен хладилник.

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Ресторантът е напълно унищожен, а силното задимяване и разпространението на пламъците към близки хотели и почивни бази са наложили евакуацията на летовниците в района. Всички те са изведени на безопасно място.

Пожар пламна до хотели и заведения в Слънчев бряг (СНИМКИ/ВИДЕО)

При пожара е изгоряла напълно и дървената фасада на базата на Българския червен кръст, която се намира в непосредствена близост до ресторанта.

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На място са изпратени три противопожарни автомобила. Огнеборците продължават гасителните действия и работят за ограничаване на пожара и предотвратяване на по-нататъшното му разпространение. Няма информация за пострадали хора.