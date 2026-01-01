Приключи Националният съвет на БСП. Взехме важно решение - беше потвърдена подкрепата за Илияна Йотова за президент на Република България. Тя беше утвърдена единодушно без гласове против. Създадохме национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне г-жа Йотова в нейното избиране. Подсилихме изпълнителното бюро на партията, за да може възможно най-активно да се включим в тази толкова важна кампания за България. Това каза председателят на БСП Крум Зарков след Националния съвет на партията във връзка с предстоящите избори за президент на Република България през октомври тази година.

Той добави, че БСП влиза в президентските избори единна, мобилизирана и напълно координирана, за да допринесе за предстоящия дебат и за "резултата, за който сме сигурни, че означава избор на г-жа Йотова за президент на Република България".

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"Излъчихме и съвсем официална група за контакт с г-жа Йотова и екипа й. Тя се състои от ръководството на БСП - председател и зам.-председател, както и от нашия младежки лидер Габриел Вълков. В нея е включен и Сергей Станишев и ще започнем тези разговори още утре. Доверяваме се напълно на политическия опит на г-жа Йотова да сформира един силен екип на инициативния й комитет. Съвсем логично е в него да има политически и граждански лица, авторитетни фигури, които да застанат зад нейната кандидатура. Не се съмнявам, че такива ще има, защото тя е дълбоко уважаван и авторитетен политик", посочи Зарков.

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"Надявам се г-жа Йотова да определи човек, който да изпълни тази институция със съдържание така, както самата тя успя да го направи, когато я заемаше", каза още Зарков по повод избора на вицепрезидент, който ще бъде част от президентската двойка.

По думите му непрекъснато трябва да се напомня, че вицепрезидентът не е заместник на президента, а отделна институция, на която държавният глава делегира много важни правомощия.

По-рано днес Илияна Йотова каза пред журналисти, че другата седмица ще стане ясно името на вицепрезидента, а на 8 септември и имената в инициативния комитет, които ще са част от кандидатурата ѝ за президент.