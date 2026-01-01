Административна реформа предвижда преобразуване на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) чрез включването ѝ в структурата на Министерството на енергетиката (МЕ). Основната цел е укрепване, подобряване и надграждане на административния капацитет, съобщиха от МЕ.

Обществено обсъждане вече преминаха предлаганите промени в Закона за енергийната ефективност, чрез които в българското законодателство се транспонират Директива (ЕС) 2023/1791 и Директива (ЕС) 2024/1275.

Сред очакваните резултати на планираната административна реформа са подобряване на координацията, оптимизиране на административните процеси и повишаване на ефективността при използване на публичните ресурси. Предложението е в съответствие с ключов приоритет от управленската програма на правителството, предвиждащ консолидиране на администрации, преминаването им като звена към съответните първостепенни разпоредители с бюджет, оптимизация на териториалните структури и редуциране на управленски нива.

Функционален преглед на администрацията, предхождащ предложението за преобразуване, сочи, че между специализираните функции на Министерството и АУЕР няма функционално дублиране. Такова обаче е налице в управленските и общоадминистративните функции, които се поддържат както в Министерството, така и в агенцията. АУЕР поддържа самостоятелна обща администрация за финансово-счетоводно и правно обслужване, човешки ресурси, деловодство, информационни технологии, управление на собствеността.

Същите групи функции са организационно обезпечени и в Министерството на енергетиката. Обединяването на структурите би довело до оптимизация на процесите и избягване на рискове, свързани с необосновано удължаване на информационните и съгласувателните процедури, забавено предоставяне на информация и други негативни последици.

Предлаганият подход за преобразуване на АУЕР чрез включването ѝ в структурата на МЕ ще позволи запазване на експертния капацитет на агенцията и по-гъвкаво и ефективно разпределение на служителите чрез възможността за общо използване на правни, финансови, административни и ИТ ресурси, е посочено в съобщението.

В него е акцентирано, че реформата няма да се отрази върху специализираните дейности, изпълнявани от АУЕР. Напротив, чрез приобщаването към структурата на Министерството на енергетиката, капацитетът на АУЕР ще бъде запазен и надграден. Това, от своя страна, ще има положителен ефект за ползвателите на услугите на агенцията чрез съкращаване на сроковете за обслужване.

Споделяйки убеждението, че ключов фактор за успешна реализация на реформата е консенсусното ѝ приемане от професионалната общност, ръководството на Министерството на енергетиката ще покани заинтересованите страни за обсъждане на предлаганите мерки.