Paramount Pictures е в ранен етап на разработка на продължение на "Как да разкараш гаджето за 10 дни“, обичаната романтична комедия с участието на Кейт Хъдсън и Матю Макконъхи, потвърждава източник, близък до проекта, пред Deadline.

Хъдсън продуцира заедно със Стейси Шер. Намерението е тя и Макконъхи да участват в главните роли, въпреки че е много рано и все още няма обявени актьори. Все още няма сюжет за продължението, нито сценарист, който да е в проекта, така че ще следим за развитието на нещата.

Една от най-гледаните романтични комедии от 2000-те, "Как да разкараш гаджето за10 дни“, показва как журналистката Анди Андерсън (Хъдсън) и рекламният директор Бенджамин Бари (Макконъхи) влизат във връзка, всеки с таен план: тя иска да го отблъсне заради история, докато той се обзалага, че може да я накара да се влюби в него за 10 дни. Плановете им се провалят, когато истинските чувства се появяват на сцената.