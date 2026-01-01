Правителствената информационна служба отрече твърденията, че при посещението на премиера Румен Радев в Струмяни охраната го е изолирала от гражданите и медиите. Оттам посочват, че кадри показват свободен контакт на министър-председателя с хората и журналистите.

При посещението не са възпрепятствани нито граждани, нито представители на медиите, да се срещнат, разговарят и да поставят своите въпроси на премиера. Разпространените от медиите и в социалните мрежи видеоклипове и снимки ясно показват, че хората в Струмяни общуват напълно свободно с министър-председателя, придружават и го снимат при огледа на възстановителните дейности, пишат от правителствената информационна служба.

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Оттам посочват, че на кадри се вижда, че г-жа Гергана Петрова също придружава и снима премиера, без да са и налагани каквито и да са ограничения.

Правителствената информационна служба публикува и видео.

Изясняването на обстоятелствата за случилото се след напускането на министър-председателя на Струмяни между г-жа Петрова и органите на реда е обект на проверка от институциите, за каквато призова и премиерът Радев. Уважението към фактите, закона и етичното поведение са общовалидни за всички, независимо от заеманата позиция и обществена роля, пише в заключение в позицията.

Припомняме, че Гергана Петрова бе задържана по време на визитата на министър-председателя Румен Радев в Струмяни. По първоначална информация това е местната гражданска активистка Гергана Петрова.

Политически реакции след задържането на жена в Струмяни

От Министерството на вътрешните работи разясниха, че униформени са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жената се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

Задържането на Гергана Петрова по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни предизвика остри критики към действията на МВР и НСО.

От ГЕРБ, „Да, България“, ПП и „Непокорна България“ поискаха отговори защо жената е била отведена принудително и дали е била използвана неправомерно сила. Политически представители определиха случая като недопустим и поставиха под въпрос действията на охраната при посещенията на премиера.