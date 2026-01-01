Броят на хората, убити при руската въздушна атака в Киевска област снощи, вече е 37, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на регионалната военна администрация Тимур Ткаченко.

Предишните данни на Ткаченко бяха за 27 жертви при нападението в Бучански район, северозападно от украинската столица Киев.

Утре е ден на траур в Киевска област.

По-рано украинският президент Володимир Зеленски каза, че в този регион е бил поразен склад, като е "последвала детонация", предизвикала значителни щети по жилищни сгради и старчески дом.

Ткаченко съобщи, цитиран от Асошиейтед прес, че са били засегнати най-малко 50 жилищни сгради.

Най-малко двама загинаха в Киев и Киевска област при руски удари тази нощ

Украинската прокуратура каза, че е започнала разследване за престъпна небрежност, тъй като в склада, както изглежда, са се съхранявали "взривни вещества", предаде Франс прес.

"Тези, които са допуснали това да се случи, трябва да бъдат подведени под отговорност за решенията си... Правилата са ясни: боеприпаси не може да се съхраняват в близост до домове или други жилищни райони", реагира президентът Зеленски.

Министерството на отбраната на Руската федерация обяви, от своя страна, цитирано от ТАСС, че въоръжените сили на страната са поразили в Киевска област логистичен център, където се съхранявали компоненти за украински балистични ракети.

Твърденията на страните в конфликта не са проверени по независим път.