Силни взривове отекнаха тази в украинския град Одеса. Над седем часа Одеска област бе подложена на масирана комбинирана атака от страна на руските сили съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм.
Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 00.54 часа местно време (също и българско), предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.
"През цялата нощ руснаците обстрелваха гражданската инфраструктура на областта с ракети и дронове. Щети са нанесени на 16-етажна жилищна сграда, две учебни заведения и частен дом в Одеса, както и на инфраструктурни съоръжения, гаражи и автомобили на жители", се казва в съобщението на областния управител.
😬 Russia carried out a prolonged overnight attack on Odesa, damaging infrastructure, an educational institution, and a multi-story residential building, according to local authorities. pic.twitter.com/gA16hUWYMd— ZMiST (@ZMiST_Ua) August 27, 2026
За щастие, към този момент няма информация за пострадали, отбелязва той. Всички аварийни и общински служби отстраняват последиците от руските удари.
Щети са нанесени на граждански кораб в пристанището на дунавския град Рени в резултат на паднали отломки от поразен дрон, съобщиха от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на фейсбук страницата си.
Preko noći, Rusija je izvela masovni napad na Ukrajinu, ciljajući luke, skladišta žitarica, energetiku, industriju i drugu infrastrukturu balističkim i hipersoničnim raketama i borbenim dronovima.— Oleh Herasymenko (@O_Herasymenko) August 27, 2026
Ovo je državni terorizam. To ne pokazuje snagu; to pokazuje bespomoćnost. pic.twitter.com/ec8ahSt5Ix
В момента българска делегация се намира в Одеса по повод честванията на 205-ата годишнина на Болград. Съставът на официалната делегация включва Росица Кирова – председател на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, Златин Кръстев – извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна, и Светослав Иванов – генерален консул на България в Одеса.
В периода от 24-26 август официалните гостите имаха срещи с българската общност в Измаил, Болград и Бесарабската община, Болградски район, като днес предстои такава среща в Одеса. В срещи като част от българската делегация взе участие и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.
Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.