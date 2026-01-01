Силни взривове отекнаха тази в украинския град Одеса. Над седем часа Одеска област бе подложена на масирана комбинирана атака от страна на руските сили съобщи началникът на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в приложението Телеграм.

Сирените за въздушна тревога бяха задействани в 00.54 часа местно време (също и българско), предава кореспондентът на БТА в Одеса Светлана Драгнева.

"През цялата нощ руснаците обстрелваха гражданската инфраструктура на областта с ракети и дронове. Щети са нанесени на 16-етажна жилищна сграда, две учебни заведения и частен дом в Одеса, както и на инфраструктурни съоръжения, гаражи и автомобили на жители", се казва в съобщението на областния управител.

За щастие, към този момент няма информация за пострадали, отбелязва той. Всички аварийни и общински служби отстраняват последиците от руските удари.

Щети са нанесени на граждански кораб в пристанището на дунавския град Рени в резултат на паднали отломки от поразен дрон, съобщиха от оперативния щаб на Измаилската районна държавна администрация на фейсбук страницата си.

В момента българска делегация се намира в Одеса по повод честванията на 205-ата годишнина на Болград. Съставът на официалната делегация включва Росица Кирова – председател на парламентарната комисия по туризъм в 52-рото Народно събрание на Република България, Златин Кръстев – извънреден и пълномощен посланик на България в Украйна, и Светослав Иванов – генерален консул на България в Одеса.

В периода от 24-26 август официалните гостите имаха срещи с българската общност в Измаил, Болград и Бесарабската община, Болградски район, като днес предстои такава среща в Одеса. В срещи като част от българската делегация взе участие и генералният директор на БТА Кирил Вълчев.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят 50–60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградския, Измаилския и Белгород-Днестровския район.