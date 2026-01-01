Убийството на Георги Кузев в Пловдив показа колко дълбока може да бъде пропастта между младите хора, институциите и усещането за законност в България. Бруталното престъпление, съпроводено с гаври и демонстративна жестокост от страна на непълнолетни, разтърси обществеността и постави тежкия въпрос: можеше ли тази трагедия да бъде предотвратена и докога държавата ще остава безсилна пред младежката престъпност?

В откровено интервю за „Телеграфно подкастът“ Вергил Христов – полицай с над 28 години стаж в системата на МВР, понастоящем служител в Жандармерията и член на Управителния съвет на най-големия полицейски синдикат СФСМВР – прави остра оценка на проблемите в системата, липсата на респект към институциите и остарялата правна рамка.

„За 28 години не съм имал случай с такъв садизъм“

По повод убийството в Пловдив Христов е категоричен, че подобна демонстративна жестокост сред подрастващи е изключително рядка и тревожна. На въпрос дали престъплението е можело да бъде предотвратено, той отговаря, че това е възможно, ако тревожните сигнали бъдат разпознати достатъчно рано.

По думите му обаче за подобна превенция е необходимо съдействието на всички около детето – родители, близки, учители и съученици. Без навременни сигнали институциите трудно могат да реагират.

„За 28 години в моята кариера не съм имал случай, при който целенасочено да се извършва такова унижение с човешко същество... Аз лично съм потресен – за толкова години съм виждал какви ли не гнусотии, но много са малко случаите, при които агресията е от непълнолетни. По-скоро са групички футболни хулигани, но те не са стигали до такова насилие“, казва Христов.

Телефонът в лицето на полицая: Gen Z, Алфа и културата на безнаказаността

Според Христов през последните пет-шест години се наблюдава сериозна промяна в отношението на част от младите хора към органите на реда. В стремежа си да натрупат популярност в социалните мрежи някои от тях възприемат полицията не като институция, която защитава, а като противник.

„При Gen Z и Алфа се наблюдава едно арогантно поведение и чувство на безнаказаност – че законът не е граница, а може да се заобиколи. В тяхното съзнание е: „Вие сте лошите, вие сте гадните“. Идват с телефона, навират ти го в лицето и ти пречат да си вършиш работата. Защото после подрастващите виждат, че това събира 1 милион гледания в TikTok и си казват: „Значи и ние можем да го правим“, разказва той.

„Политиците използват МВР за дивиденти и сринаха доверието“

Според синдикалиста това отношение към полицията не се появява от нищото. По думите му то е и резултат от поведението на политическата класа, която през годините системно критикува служителите на терен и допринася за ерозията на доверието в институцията.

„Още преди години казахме по време на протест, имахме и слоган: „Върнете МВР на хората“, но не ни чуха. Някои и до днес не го разбраха“, смята полицаят.

Според него възстановяването на респекта към служителите на реда е възможно, но ще бъде трудно.

„Това е насаждане, което се подкрепя от най-висшите етажи в нашата държава – политиците. Свидетели сме как от най-високата трибуна се отправят необосновани критики към нас. Загубихме доверието на обществото точно заради тези политици и техните игрички да използват МВР, за да трупат дивиденти. Не са виновни служителите за състоянието на системата“, заявява Христов.

Киберпрестъпност със заплати от 1500 лв. и употребата на деца от агитките

Сред сериозните предизвикателства пред МВР остава и проследяването на затворени групи в интернет, в които се организират прояви на насилие. Според Христов проблемът се задълбочава от хроничния недостиг на кадри и ресурси.

„В ГДБОП „Киберпрестъпност“ допреди три години предлагахме заплати от 1500 лв., докато в частния IT сектор вземаха от 7 до 10 хиляди лева. Как да се конкурираме със свободния пазар?“, пита Христов.

Той допълва, че престъпният контингент около футболните агитки добре познава слабостите и вратичките в съдебната система и съзнателно използва непълнолетни за извършването на определени престъпления, тъй като знае, че спрямо тях законът предвижда по-различен режим на наказателна отговорност.

Родителите пред районното: „Защо ни прибрахте пияното дете?“

По думите на Христов проблемът се задълбочава и от липсата на достатъчен родителски контрол, както и от тенденцията отговорността да бъде прехвърляна върху институциите.

„Идва родителят пред районното и ни прави скандал защо сме му прибрали детето в 22:00 ч. пияно! Агресията пак се насочва към нас. Не може детето ти да е направило нарушение, а институцията да ти е виновна за това, че то не е вкъщи“, категоричен е полицаят.

Борим престъпността през 2026 г. със закони от 1958 г.

В заключение Вергил Христов призовава за спешни нормативни промени, тъй като според него действащата правна рамка все по-трудно отговаря на реалностите на съвременната престъпност.

„Законът за борба с противообществените прояви на непълнолетни е от 1958 година, а Наказателният кодекс е на почти 60 години. Не може да борим съвременната престъпност с толкова остарели закони. Време е държавата да покаже категорично, че може да се справи с този проблем, иначе няма да можем да живеем нормално в тази страна“, завършва той.