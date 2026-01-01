Докато светът скърби за загубата на суперзвездата на кънтри музиката и филантроп Доли Партън, феновете отново се обръщат към забележителното ѝ творчество. Сред най-обичаните ѝ произведения е хитът от 1973 г. „Jolene“, в който жена умолява красива червенокоса съперница да не отнема любимия ѝ.

Песента е изпълнявана от десетки артисти - от Оливия Нютън-Джон до Бионсе - и е официално въведена в Залата на славата на наградите „Грами“. Малцина обаче знаят, че тя е вдъхновена от реална жена, която упорито е флиртувала със съпруга на Доли, Карл Дийн, докато е работила като касиерка в местната банка, пише HELLO, предава Vesti.bg.

Истинската Джолийн

„Тя ужасно много харесваше съпруга ми“, разказва певицата в интервю за NPR, припомняйки си историята зад парчето.

„А той просто обожаваше да ходи до банката, защото тя му обръщаше страхотно внимание. Беше нещо като шега помежду ни – често му казвах: „По дяволите, прекарваш прекалено много време в тази банка. Не вярвам да имаме толкова много пари.“ Затова всъщност песента е съвсем невинна в същността си, макар че звучи драматично.“

Почина Доли Партън - кралицата на кънтри музиката

Доли признава, че навремето се е чувствала застрашена от външния вид на жената. „Тя притежаваше всичко, което аз нямах – беше висока, с дълги крака. Все неща, които дребни и ниски момичета като мен нямат“, споделя с усмивка певицата. „Но истината е, че колкото и красива да е една жена, тя винаги може да се почувства застрашена от друга. Точка.“

Как се ражда името

Текстът е вдъхновен от банковата касиерка, но самото име Джолийн идва от съвсем различно място. Доли разказва пред NPR, че го е чула за първи път след среща с малко момиче по време на свой концерт.

„Тя имаше прекрасна червена коса, порцеланова кожа и невероятни зелени очи. Гледаше ме с греещ поглед и чакаше автограф“, спомня си певицата. „Казах ѝ: „Ти си най-красивото малко същество, което съм виждала. Как се казваш?“ Тя отговори: „Джолийн.“ Започнах да повтарям името наум: „Джолийн. Джолийн. Джолийн.“ Беше толкова мелодично. Казах ѝ, че звучи като песен и че някой ден ще напиша такава за нея.“

Светът отдаде почит на легендата Доли Партън

Години по-късно, по време на участието си на фестивала в Гластънбъри през 2014 г., Доли се пошегува от сцената, че всъщност трябва да благодари на банковата касиерка за богатството си.

„Искам да знаете, че от всяко нещо може да излезе нещо добро. Ако не беше онази жена, никога нямаше да напиша „Jolene“ и нямаше да спечеля всички тези пари. Така че, благодаря ти, Джолийн!“

„Отвореният“ брак на Доли и Карл

Доли Партън и Карл Дийн се женят през 1966 г. и остават заедно близо шест десетилетия, до неговата кончина през март 2025 г. През годините двойката успява да запази съюза си стабилен, въпреки чести слухове за изневери.

Пеперуди за Доли Партън: Какво се случва, ако потърсите името ѝ в Google

Носителката на „Грами“ неведнъж е споделяла, че с съпруга ѝ имат „отворена връзка“, но винаги е уточнявала какво точно има предвид – разрешение за невинен флирт, но без преминаване на границата.

„Мъжете са ми слабост. Ниски, пълни, плешиви или слаби – влюбвала съм се в най-различни нестандартни мъже. Но Карл винаги е знаел, че накрая се прибирам у дома и че не лягам с тези хора. Просто обичам да флиртувам“, разкрива тя в книгата „Доли за Доли“.

„Той не ме ревнува, нито аз него. Знае, че обичам да закачам хората, той прави същото. В този смисъл връзката ни е отворена, но не и сексуално. Ако науча, че е прекрачил тази линия, щях да го убия, а той би направил същото с мен. В крайна сметка се обичаме лудо.“, пише Доли.

Изповед на Бродуей: Доли Партън разказва живота си след тежките удари

Доли категорично отхвърляше и плъзналите слухове за афера с нейната дългогодишна асистентка и приятелка от детството Джуди Огъл – слухове, породени от факта, че двете често споделяли едно легло по време на пътувания.

„Не съм гей. Ако бях, щях да го кажа съвсем открито“, заявява певицата в интервю за предаването „Nightline“. „Хората просто не могат да проумеят, че човек може да бъде толкова близък с някого без романтичен контекст. С Джуди сме най-добри приятелки още от началното училище. Имаме чиста и силна връзка. Обичам я безусловно, но между нас никога не е имало нищо интимно.“