Доли Партън бе почетена като „истинска икона на кънтри музиката“, след като почина на 80-годишна възраст, съобщи Пи ей мидиа/ДПА. Смъртта на певицата бе обявена от нейния племенник Брайън Сийвър, който каза, че да съобщи тази новина за него е „чест, смесена с гордост и огромна тъга“.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп разпореди знамената в страната да бъдат свалени наполовина през следващата една седмица в памет на Доли Партън.

Семейството на Доли Партън, която в последно време имаше проблеми със здравето, не посочи причината за смъртта й. Според представители на певицата, цитирани от АФП, обаче тя е починала „след кратка борба с рака".

Пол Маккартни отдаде почит на кънтри звездата с прочувствена публикация в Инстаграм, описвайки Партън като „величествена звезда“ и „прекрасна жена“, с която се е запознал в „Гранд Оул Опри“ (Grand Ole Opry) в Нашвил, Тенеси - най-известната сцена за кънтри музика, където Доли Партън се появява за първи път едва на 13-годишна възраст. Той каза: „Тя беше толкова жизнерадостна и изпълнена с живот, че е трудно да се проумее новината за кончината ѝ.“ „Творчеството ѝ като автор, нейното вокално изкуство и благотворителното ѝ дело издигнаха кънтри музиката до несравними висини. Днес е почти невъзможно да си представим вселената без сиянието на Доли.“

„Тя беше изключително проницателна бизнес дама, която ценеше непреходността на своята музика и, най-вече, изключителния отпечатък, който оставяше в сърцата на хората по света. Не мога да си представя по-възвишено признание от това тя да вдъхне живот на моята песен Let It Be. И въпреки че моята роля бе минимална, за мен остава честта, че тя избра да го направи. Горд съм, че извървях част от пътя си с нея, и се прекланям пред неповторимия ѝ гений.“ Той добави: „Благодаря ти, Доли, за прекрасната музика, която даде на мен и на целия свят. Винаги ще те обичаме. Бог да те благослови и почивай в мир. Ти беше най-добрата.“

Бионсе, която работи заедно с Партън по своя албум от 2024 г. Cowboy Carter, сподели в изявление на уебсайта си: „Доли, ти беше барометърът. Пътеводната звезда. Смела и блестяща. Талантлива и упорита. Ти ни остави безценни уроци за това как човек да бъде себе си. Благодарна съм за твоето изкуство, твоето сърце, твоята щедрост, твоя хумор и твоя предприемачески дух.“ „За мен е чест, че имах привилегията да работя с теб. Ще пазя този спомен като съкровище завинаги. Благодаря ти за огромното влияние, което оказа върху света. Ти си ангел, който направи този свят по-щастливо място, благодарение на твоето жизнерадостно изкуство. Ти наистина си единствена по рода си. Почивай в мир.“

Поп звездата Сабрина Карпентър също отдаде почит на кънтри звездата, която се включи в специалната нова версия на песента ѝ Please Please Please. Тя написа в Инстаграм: „Ще пазя като скъп спомен нашия смях и споделените разговори. Ще нося твоята мъдрост, закачливия ти поглед върху живота и перфектното ти чувство за хумор в джоба си – за по-мрачните дни.“ „Никога няма да има друга като теб и колко сме щастливи всички ние, че успяхме да се докоснем до твоята неповторима магия, както и до твоя глас, песни и сърце, каквито се срещат веднъж в живота.“ „Твоята светлина ще бъде нещо, което светът ще търси вечно, за да открие отново. Винаги ще те обичам.“

Актрисата Джулия Робъртс отдаде почит на своята колежка от филма „Стоманени магнолии“, като каза пред сайта Page Six: „Доли беше вълшебен и жизнерадостен човек. Пазя познанството си с нея като едно от най-скъпите съкровища в живота си. Днес светът стана малко по-тъмен.“

Модната дизайнерка Донатела Версаче написа в Инстаграм: „Светът загуби една от най-добрите и най-щедри души, най-великия разказвач на истории и истинска музикална легенда. Толкова много животи станаха по-добри благодарение на теб. Благодаря ти за всичко, Доли.“

От „Гранд Оул Опри“ също отдадоха почит и заявиха: „Нека наследството ѝ живее чрез нейните песни, чрез животите, които докосна, и чрез безбройните артисти, които вдъхнови. Никога, ама никога няма да има друга като нея. Винаги ще те обичаме, Доли.“ Кулата на Емпайър Стейт Билдинг (The Empire State Building) също ще почете певицата, като в 21:25 ч. светлините ѝ ще засияят в „розов блясък“.

Споделяйки обща снимка, актрисата Лили Томлин заяви, че „няма думи“, като добави и емотикон със счупено сърце. Двете бяха дългогодишни приятелки, като си партнираха и във филма от 1980 г. „От 9 до 5“ заедно с Джейн Фонда.

Бившият президент на САЩ Барак Обама заяви, че е „трудно да си представим човек с по-мащабно въздействие от това на Доли Партън“. Той написа в X: „Родена в едностайна къща, тя спечели 11 награди „Грами“ и една „Еми“, изгради бизнес империя, помогна на милиони деца да се научат да четат и - сякаш това не беше достатъчно - ускори изследванията, довели до ваксината на „Модерна“ срещу КОВИД-19“. „Какъв забележителен живот. В този момент мислите на мен и Мишел са със семейството на Доли и нейните безброй почитатели.“

Кънтри певицата Риба Макинтайър отдаде почит на своята „приятелка Доли“ и написа в Инстаграм: „Твоята любов, твоята музика и ти самата дадохте толкова много с твоето огромно, огромно сърце. Никога няма да има друга като теб.“ Макинтайър добави: „Никога няма да забравя първия път, когато те срещнах, и никога няма да забравя последния ни разговор. Пазя го с любов в сърцето си. Винаги ще те обичам, Риба.“

В поредица от онлайн публикации в X звездата на кънтри музиката Кейси Мъсгрейвс написа: „Доли. Това наистина боли. Светът изведнъж изглежда много по-малко блестящ. Толкова се радвам, че тя вече е с нейния Карл Дийн. Никой да не ми говори днес.“

Колегата ѝ, кънтри певецът Кийт Ърбан, каза: „Сърцето ми е разбито днес. Честно казано... в момента нямам думи.“

Тейлър Суифт заяви, че свят без Доли Партън „не изглежда възможен, реален или правилен“. В изявление до медиите певицата каза: „Но поради вечно щедрия начин, по който тя извървя земния си път, и безбройните животи, които промени към по-добро, нейното наследство ще бъде вечно.“ „Тя наистина беше дар, който не спира да дава. Доли ни даде пример за подражание, като същевременно ни насърчаваше да отстояваме своята индивидуалност. По някакъв начин тя успяваше да ни предава своите житейски уроци едновременно нежно и честно, а много често – и по изключително забавен начин.“

Кънтри певицата Шаная Туейн описа Партън като „чиста светлина, изпратена от небето“, докато актрисата Ан Хатауей написа в текст към публикация в Инстаграм, че Партън е показала „блестящи примери за това как да бъдеш съкровище за човечеството“.

Певецът Били Джоел написа в Инстаграм: „Доли Партън надживя времето и се превърна в един от онези емблематични артисти, които са известни просто с това, че са Доли, отвъд конкретна песен или момент във времето. Аз бях един от късметлиите, чиято музика тя изпя в свой кавър.“

Селин Дион описа певицата като човек с „добро сърце и щедър дух“, а Том Джоунс заяви, че смъртта на Партън е оставила „огромна празнота“.

Певицата и актриса Кристин Ченоует, която записа версия на песента I Will Always Love You с Партън през 2019 г., сподели, че е „със съкрушено сърце“ и описа певицата като своето „най-голямо вдъхновение“.

През 1986 г. Мис Пиги и жабокът Кърмит гостуват в нейното телевизионно вариететно шоу „Доли“ (Dolly). Днес официалната страница на „Мъпетите“ (The Muppets) в Инстаграм също отдаде почит към нея със думите: „Тя изпълни света със светлина и сме безкрайно благодарни за всяка секунда, която прекарахме с нея - както на сцената, така и извън нея.“

Фронтменът на Rolling Stones Мик Джагър почете певицата с прочувствени думи в Инстаграм, като публикува и обща снимка на двамата. Той каза: „Какъв прекрасен автор на песни и певица беше Доли. Тя обедини толкова много хора, на всички ще ни липсва изключително много.“

Телевизионната водеща Опра Уинфри сподели, че един от най-милите ѝ спомени с Партън е бил как „се забавляват лудо, докато носят рокли на Боб Маки в нейното шоу „Доли“. Тя добави: „Няма друга като нея. Тя носеше светлина и всички ние сме по-добри, защото тя беше тук.“

Американската Академия за кинематографично изкуство и наука също отдаде почит на кънтри звездата, която двукратно беше номинирана за „Оскар“ и миналата година беше удостоена с хуманитарната награда „Джийн Хершолт“ (Jean Hersholt Humanitarian Award) за своето „изключително състрадание и щедрост“. „Малко звезди биха могли да озарят екрана, да разкажат история чрез песен или да намерят път към сърцата ни по начина, по който го правеше Доли Партън.“

„Доли влагаше нещо изцяло свое във всичко, което правеше. Тя беше сияйна на екрана и в песните си; съумяваше да събере цял един живот, изпълнен с чувства, в само няколко думи. И сред всичко това Доли излъчваше топлина, която я правеше близка до сърцата ни.“