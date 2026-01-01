Доли Партън, една от най-великите певици и автори на песни в кънтри музиката, обичана и заради своята благотворителност, почина на 80-годишна възраст.

Смъртта ѝ беше обявена от нейния племенник Брайън Сийвър в Instagram. „Представял съм си тежестта на този момент, но не я бях усещал истински до сега", каза той.

Доли Ребека Партън остава в историята като една от най-разпознаваемите и влиятелни фигури в кънтри музиката. Певица, китарист, композитор, телевизионна и киноактриса, тя изгражда кариера, продължила десетилетия, и се превръща в звезда, чието влияние далеч надхвърля границите на музикалния жанр.

На сцената още на 13 години

Доли Партън е родена на 19 януари 1946 г. в Тенеси. Любовта ѝ към музиката се проявява още в детството, а едва 13-годишна тя дебютира на сцената на легендарния „Гранд Оул Опри“ в Нашвил.

През 60-те години започва да се утвърждава на кънтри сцената. Голяма популярност ѝ носи партньорството с Портър Уагънър, с когото записва редица дуети и участва в телевизионни предавания.

С годините Партън превръща характерната си визия в част от своя сценичен образ и никога не се страхува да се шегува със себе си.

Доли Партън през годините – животът на една легенда (ГАЛЕРИЯ)

„Не ме притесняват шегите за блондинки – аз добре зная, че не съм глупава… и не съм блондинка“, казва певицата с типичното си чувство за хумор.

Песните, които я превърнаха в легенда

През 70-те години Доли Партън вече е сред големите имена на кънтри музиката. „Joshua“, „Jolene“ и „Here You Come Again“ са сред песните, които затвърждават мястото ѝ на музикалната сцена.

Една от най-разпознаваемите ѝ песни остава „Jolene“. Историята за жена, която се страхува, че друга може да отнеме любимия ѝ, се превръща в една от емблемите на кънтри музиката.

Другата песен, завинаги свързана с името на Партън, е „I Will Always Love You“. Години по-късно композицията получава нов живот в изпълнението на Уитни Хюстън и се превръща в световен хит.

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От кънтри сцената до Холивуд

Талантът на Доли Партън не остава само на музикалната сцена. Тя изгражда успешна кариера и като актриса.

Филмът „От 9 до 5“, в който си партнира с Джейн Фонда и Лили Томлин, ѝ носи световна популярност. Заглавната песен „9 to 5“, написана и изпълнена от Партън, също се превръща в един от най-големите хитове в кариерата ѝ.

През годините тя участва в редица филмови и телевизионни продукции, като успява да съчетае актьорската си кариера с музиката.

Десетилетия на върха

Партън записва стотици песни и десетки албуми и се нарежда сред най-успешните изпълнители в историята на кънтри музиката.

Десетки нейни албуми попадат в Топ 10 на кънтри класациите, а 25 нейни песни достигат до първото място в класацията на Billboard за кънтри сингли.

Признанията за работата ѝ се трупат през цялата ѝ кариера. Сред тях са множество награди „Грами“, както и редица отличия за цялостния ѝ принос към музиката.

Партън става и първата кънтри звезда, отличена като „Личност на годината“ от благотворителната фондация MusiCares. Отличието отдава почит не само на професионалните ѝ постижения, но и на дългогодишната ѝ филантропска дейност.

Филантропията – другата голяма кауза на Доли

Зад бляскавия сценичен образ стои и жена, която през годините отделя значителна част от времето и средствата си за благотворителност.

Една от най-известните ѝ инициативи е Imagination Library, създадена с идеята децата да имат достъп до книги още от най-ранна възраст. Програмата постепенно се разраства далеч отвъд родния ѝ Тенеси и достига до милиони семейства.

За Партън връзката с хората винаги остава важна част от живота ѝ. Тя неведнъж споделя, че именно срещите с публиката и възможността музиката ѝ да достига до различни поколения осмислят дългата ѝ кариера.

Много повече от кънтри звезда

С характерния си глас, яркия си образ и неподражаемото си чувство за хумор Доли Партън успява да остане разпознаваема през различни музикални епохи.

Но зад русата коса, пайетите и сценичния блясък остава преди всичко авторът на песни, които продължават да се изпълняват десетилетия след създаването им.

От „Jolene“ и „I Will Always Love You“ до „9 to 5“ – музиката на Доли Партън се превръща в част от историята на американската популярна култура и в наследство, което остава след нея.