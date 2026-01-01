Пеперуди и кратко послание посрещат потребителите, които потърсят името на Доли Партън в Google след смъртта на легендарната кънтри певица.

При изписване на Dolly Parton в търсачката сред резултатите се появява малка оранжева пеперуда. Един клик върху нея задейства анимация, при която пеперуди изпълват екрана, а в центъра се появяват думите:

Почина Доли Партън - кралицата на кънтри музиката

„We’ll Always Love You“ („Винаги ще те обичаме“).

Посланието е ясна препратка към една от най-известните песни на Партън, „I Will Always Love You“, написана и записана от нея през 70-те години, а по-късно превърната в световен хит и от Уитни Хюстън.

И пеперудата носи своя символика.

БГНЕС

Тя присъства отдавна в света на Доли Партън. През 1974 г. певицата издава песента „Love Is Like a Butterfly“, която достига до първото място в американската кънтри класация. Същата година излизат и две от песните, които ще останат завинаги свързани с името ѝ, „Jolene“ и „I Will Always Love You“.

Google

Малкият детайл в Google идва в момент, когато почитатели и звезди от цял свят се сбогуват с Кралицата на кънтри музиката.

Светът отдаде почит на легендата Доли Партън

Доли Партън почина на 25 август 2026 г. на 80-годишна възраст. След новината социалните мрежи бяха изпълнени със снимки, спомени и послания от нейни приятели, колеги и почитатели.

Сред хората, които отдадоха почит на звездата, са Тейлър Суифт, Пол Маккартни, Джейн Фонда, Бет Мидлър, Кари Ъндърууд и Реба Макентайър.

Никога не е имало някой като нея и никога няма да има отново“: САЩ в траур за Доли Партън

Партън оставя след себе си музикална кариера, продължила повече от шест десетилетия, и песни, превърнали се в част от световната поп култура. Сред тях са „Jolene“, „9 to 5“ и „I Will Always Love You“.

Затова и посланието, което днес се появява на екрана, звучи толкова на място:

„We’ll Always Love You.“