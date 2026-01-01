Никол Кидман се присъедини към TikTok. Актрисата използва платформата, за да отбележи премиерата на „Приложна магия 2“, като даде на феновете възможност да надникнат зад кулисите на подготовката ѝ за премиерата на филма.

В първото си видео, публикувано в социалната мрежа на 27 август, Кидман показа как се подготвя за първата прожекция на продължението в Лондон. На фона на песента „Ain't In LA“ на Адела тя беше заснета в хотелска стая, докато стилисти, гримьори и фризьори се грижеха за визията ѝ за червения килим.

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По-късно във видеото Кидман поздрави фенове и раздаде автографи при пристигането си на събитието, като отдели време и да позира със своята партньорка във филма Сандра Бълок, преди да влезе на прожекцията. „Магията ме доведе дотук“, написа тя към публикацията.

Филмът „Приложна магия 2“, базиран на едноименния роман на Алис Хофман от 1995 г., разказва историята на сестрите Оуенс, изиграни от Кидман и Бълок – две вещици, които се опитват да се справят с проклятие, убиващо мъжете, в които се влюбват.

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Продължението, чиято премиера е насрочена за 10 септември, 28 години след оригинала, отново ще събере актрисите в ролите на Джилиан и Сали Оуенс.

Стокард Чанинг и Даян Уийст също се завръщат в ролите на ексцентричните лели. Към оригиналния актьорски състав се присъединяват Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс, Ксоло Маридуеня и Соли Маклауд.