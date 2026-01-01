Никол Кидман се присъедини към TikTok. Актрисата използва платформата, за да отбележи премиерата на „Приложна магия 2“, като даде на феновете възможност да надникнат зад кулисите на подготовката ѝ за премиерата на филма.
В първото си видео, публикувано в социалната мрежа на 27 август, Кидман показа как се подготвя за първата прожекция на продължението в Лондон. На фона на песента „Ain't In LA“ на Адела тя беше заснета в хотелска стая, докато стилисти, гримьори и фризьори се грижеха за визията ѝ за червения килим.
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По-късно във видеото Кидман поздрави фенове и раздаде автографи при пристигането си на събитието, като отдели време и да позира със своята партньорка във филма Сандра Бълок, преди да влезе на прожекцията. „Магията ме доведе дотук“, написа тя към публикацията.
@nicolekidman Magic brought me here ✨ #PracticalMagic2 @practicalmagicmovie ♬ Ain't In LA - ADÉLA
Филмът „Приложна магия 2“, базиран на едноименния роман на Алис Хофман от 1995 г., разказва историята на сестрите Оуенс, изиграни от Кидман и Бълок – две вещици, които се опитват да се справят с проклятие, убиващо мъжете, в които се влюбват.
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Продължението, чиято премиера е насрочена за 10 септември, 28 години след оригинала, отново ще събере актрисите в ролите на Джилиан и Сали Оуенс.
Стокард Чанинг и Даян Уийст също се завръщат в ролите на ексцентричните лели. Към оригиналния актьорски състав се присъединяват Джоуи Кинг, Мейзи Уилямс, Ксоло Маридуеня и Соли Маклауд.