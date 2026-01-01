Турските телевизионни сериали достигат до над един милиард зрители в 170 държави, съобщава изданието "Тюркийе тудей".

Днес в Истанбул започна събитие, посветено на приноса на турските телевизионни сериали към имиджа на Турция в световен мащаб. Събитието със заглавие "Глобалният разказ за бранда "Турция - Турските телевизионни сериали" събра на едно място високопоставени държавни служители и представители на бранша.

Турция се нарежда сред трите най-големи износители на телевизионни сериали в света, посочи ръководителят на Дирекцията по комуникациите Бурханеттин Дуран.

По думите му износът на турски сериали към чуждестранните пазари в началото на 2000-те години е възлизал на около 10 милиона долара, а днес надхвърля 1 милиард долара.

Дуран подчерта, че "международният възход на турските сериали не е проект за културна хегемония, а отразява способността на Турция да създава собствени истории и да ги представя пред различни общества".

Турските сериали засилват интереса към Турция, заяви министърът на културата и туризма Мехмет Нури Ерсой.

По думите му турските сериали са се превърнали в стратегически актив, чието значение далеч надхвърля икономическата им стойност, тъй като засилват интереса към турския език, култура, гастрономия и туристически дестинации.