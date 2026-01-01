Бившият украински министър на отбраната Михайло Федоров е приел предложението да стане съветник по иновациите в отбраната на италианския си колега Гуидо Крозето. Назначението идва месеци след спорното му отстраняване от правителството в Киев и подчертава ролята на технологиите в съвременните конфликти.

Федоров обяви в петък, че е приел офертата след среща с Крозето. В новата си роля той ще съветва италианското военно ведомство по въпросите на съвременните военни технологии, укрепването на отбранителния сектор и адаптирането към новите предизвикателства пред сигурността, както самият той посочи в публикация в социалните мрежи.

Италианският министър на отбраната е предложил пост на отстранения си украински колега Михайло Федоров

Член на екипа на Федоров е уточнил пред Politico, че той ще съвместява консултантската длъжност с основния си фокус – създаването на инвестиционен фонд за отбрана в Украйна. Самият бивш министър подчерта, че няма да се мести в Рим и ще продължи да работи от Украйна по проекти за укрепване на отбраната на страната.

Италианският министър на отбраната Гуидо Крозето потвърди назначението в официално изявление, разпространено от ведомството му. Крозето, който е отправил предложението още през юли, ден след уволнението на Федоров, го похвали като иноватор, който „напълно е променил правилата на играта на бойното поле“.

Зеленски предлага ключов технологичен пост на Федоров

35-годишният Федоров беше уволнен в средата на юли след около шест месеца начело на украинското министерство на отбраната. Според наличната информация, отстраняването му е настъпило на фона на напрежение с военното ръководство на страната и спорове относно реформи в обществените поръчки и мобилизацията, което предизвика и редки за военно време протести в негова подкрепа.

След напускането на правителството, Федоров засили критиките си към президента Володимир Зеленски, като призова за провеждане на избори въпреки продължаващата руска инвазия. Зеленски отхвърли идеята с мотива, че избори по време на война могат да „унищожат“ страната.