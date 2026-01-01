Движението по път II-53 между Горна Оряховица и Драгижево е временно ограничено и в двете посоки заради пътнотранспортно произшествие.

На шофьорите се налага да използват обходен маршрут през град Лясковец, като трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Инцидентът е станал в района на град Лясковец, което е наложило пълното затваряне на участъка, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ малко след 21:00 ч.

На място има екип на "Пътна полиция", който регулира движението и насочва водачите към обходния маршрут през урбанизираната територия на Лясковец. Към момента няма данни за продължителността на ограничението, като шофьорите се призовават да се движат с повишено внимание в района.